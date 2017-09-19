عمر البنيه: مخيم الركبان خارج معادلة حقوق الإنسان

عمر البنيه: كلنا شركاء

مخيم الركبان في هذه البقعة من العالم توقف الزمان والمكان وتعرت القيم الإنسانية والجوع والمرض والموت والألم كانوا خير شاهد ودليل على الوجه المظلم والقبيح للأمم المتحدة ومنظماتها العاجزة والمتراقصة على أرواح أطفال مخيم الركبان.

ثمانين ألف نسمة تقطعت بهم السبل ليكون مصيرهم غبار الصحراء وخيم رثة وأمراض تفتك بكبارهم قبل صغارهم ..

ويعلق أبو سلطان وهو من ساكني المخيم ويقول الوضع صعب جداً ولا يوجد مواد غذائية وإن وجدت تكون بأسعار مرتفعة جداً والمساعدات متوقفة عن المخيم وأما عن الجانب الصحي فيقول الوضع كارثي ولا يوجد أي خدمات طبية.

أما أبو أغيد فقد تحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الأطفال في المخيم حيث لا حليب ولا محاليل للجفاف وموت الأطفال من الجوع والمرض.

ويذكر أنه سجلت ووثقت العديد من حالات وفات الأطفال داخل مخيم الركبان بسبب الأوضاع الصعبة وفي كل مرة تتجاهل منظمة اليونيسف ما يتم اطلاعها به عن ضرورة نقل الأطفال وعلاجهم.

وبتاريخ 11/2/2017 تم إرسال إيميل إلى اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالشأن السوري وتم اطلاعها بالكارثة التي تحدث بحق الإنسانية في مخيم الركبان وموت الأطفال من الجوع والمرض ولكن للأسف الشديد فقد صدر تقرير اللجنة في الأيام الماضية وتجاهل مآسي مخيم الركبان وموت الأطفال من الجوع والمرض …!!

ويذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت تقرير تحدثت فيه عن الوضع الكارثي في مخيم الركبان وأظهرت في تقريها صور المقبرة في المخيم حيث تزداد أعداد قبور الموتى.

وكذلك أصدرت كل من منظمة هيومن رايتس وتش وأطباء بلا حدود تقارير تصف الوضع في المخيم .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن … إلى متى ستستمر هذه الكارثة ولماذا هذا الصمت على ما يحدث بحق أطفال وأهالي مخيم الركبان .. ولماذا تجاهلهم تقرير اللجنة الدولية المعنية بالشأن السوري …؟؟!!!