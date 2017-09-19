بعدما هزّت ريشته عرش بشار الأسد.. رسام الكاريكاتير علي فرزات على صفحات الكتب المدرسية في هولندا

كلنا شركاء: رزق العبي – مفيدة عنكير – الفيحاء نت

بينما كانت تطالع في كتبها المدرسية، في هولندا، عثرت ابنة المسرحي السوري “محمد الأحمد” على درس يتحدّث عن رسام كاريكتير سوري، كسّرت مخابرات النظام السوري أصابعه، بعدما خطفته بالقرب من ساحة الأمويين في دمشق قبل سنوات.

“بابا صورة صديقك علي” تقول البنت، التي بجملة واحدة، غمرت قلب أبوها بفرحة كبيرة، بحسب ما قال في حديث خاص لـ(الفيحاء نت)، وتابع بالقول: علي فرزات، يستحقّ ذلك وأكثر، فرحتُ جدّاً لعلي بهذا الانجاز الذي حققه، وفرحت أكثر لأن الهولنديين كانوا دقيقين جدّاً في الحديث عنه، حيث وصفوه الحادثة تماماً، وقالوا في الدرس، إن رسام الكاريكتير علي فرزات جرى خطفه على يد عناصر حلفاء للنظام، مشيرين إلى الدفاع الوطني والشبيحة، وبعدها كسّروا أصابعه ليمنعوه من الرسم، لأنه وقف مع الثورة”.

المسرحي محمد الأحمد

وحول ما شاهده ملايين السوريين من استخفاف بالمناهج المدرسية السورية التابعة لنظام بشار الأسد، اعتبر المسرحي محمد الأحمد أن هذه المناهج مقصود منها ضياع الجيل، هو نفسه الجيل الذي سيكمل مسيرة البعث والشبيبة والطلائع، لو لم يحدث شيء يقلب موازين الواقع الحالي في البلاد، إن النظام يسعى جاهداً لإفراغ الأجيال من العقول الخصبة، وجعلها سوداوية وفارغة، وبالتالي ليس من المعقول أن نقول إن هذه المناهج أتت عن فراغ إن ذلك مدروس حقاً”.

إذن.. في زحمة ما تتناقله وسائل إعلام محلية، وبعضها عربية، عن انحطاط المستوى التعليمي لمناهج النظام، بعدما أوقع وزير تربيتهم “هزوان الوزّ” الوزارة في ورطة كبيرة، بعد تتبع الأخطاء الكثيرة في المناهج الجديدة، دخل رسام الكاريكتير السوري العالمي، علي فرزات مناهج التعليم الثانوي في هولندا (vwo)، من أوسع الأبواب، وهو أعلى مستوى، حيث يكمل خريجيه الطب والهندسات وغيرها في جامعات العالم.

ونشر صديق الرسام، الفنان المسرحي محمد الأحمد، منشوراً مرفقاً بالصور، عن بعض الدروس التي تتحدث عن رسام الكاريكتير علي فرزات، منوّهاً أنهم يتحدّثون في الدورس كيف كسّر أمن النظام أصابع الرسام قبل سنوات بعد اختطافه في دمشق.

رسام الكاريكتير العالمي علي فرزات

الكاتب والصحافي نجم الدين سمّان، قال في حديث لـ (الفيحاء نت) حول مناهج النظام الجديدة وبينما فعلته هولندا حيال علي فرزات: “أن يُلغي نظام الأسد قصيدة للشاعر ياسر الأطرش من منهاجه الجديد بعد ان طبعه؛ حين اكتشفت إحدى معلمات التشبيح بأنها لشاعر مع الثورة وضد نظامها المتجانس!؛ ثم يقوم الهولنديون بتخصيص مادة في منهاج الشهادة الثانوية العليا لرسام الكاريكاتير علي فرزات مع الإشارة الى أن نظام الأسد قد حاول اغتياله بعد أن كَسَّر أصابعه حتى لا يعود لانتقادها في لوحاته المريرة الساخرة؛ فتلك مُفارقةٌ تكشف كم عانى المثقفون السوريون وما يزالون مع نظام ديكتاتوري سيزول لا محالة”.

الكاتب والصحافي نجم الدين سمّان

ويتابع السمّان: “أذكر حين منع النظام علي فرزات عن نشر لوحاته الانتقادية في جريدة الثورة خلال عامي 1989 – 1990؛ وكنت ذاهباً إلى القاهرة حينها لاستلام جائزة لي خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ فالتقيت في دمشق بعلي فرزات وحصلت منه على نسخ من لوحاته الكاريكاتيرية؛ بينها واحدة أهداها للفنان عزت العلايلي؛ وفي القاهرة.. كنت أقوم بإهداء نسخٍ من لوحاته علي فرزات لكل من التفيته هناك: لنجيب محفوظ ولعزت العلايلي ولمحمد حسنين هيكل وللناقد رجاء النقاش ولرسام الكاريكاتير المصري الراحل أحمد حجازي ولفريدة النقاش في مجلة الأهالي ولآخرين كثر؛ وبينما كانوا يُبدون إعجابهم بفنِّ علي فرزات؛ كنت أُنوِّهُ بانه موقوف عن النشر في بلده؛ علّق وقتها الهرم الرابع نجيب محفوظ خلال جلسته الأسبوعية في مقهى قصر النيل: أرى كتيبة من رسّامي الكاريكاتير في فنانٍ واحد؛ ولاحظ رجاء النقاش بان علي فرزات لا يستخدم الشروح الكلامية في لوحاته بعكس رسامي الكاريكاتير المصريين؛ وأرسل محمد حسنين هيكل لوحتين إلى صديق له في جريدة الأهرام لينشر إحداها تضامناً مع علي فرزات؛ محتفظاً بواحدة لغرفة مكتبه؛ وكذلك فعلت فريدة نقاش في عدد مجلة الأهالي الذي صدر بعد مغادرتي القاهرة؛ أما عزت العلايلي الذي التقيته في غرفته بالمسرح القومي قبيل دخوله الى الخشبة وبعد نهاية العرض.. فقال من باب التواضع الذي عُرف عنه.. بأن لوحة علي فرزات وإهداءَه وتوقيعه عليها شرفٌ لا يستحقه؛ وبأنه سيضعها في برواظٍ قبالة مكتبه؛ بينما تركت أحمد حجازي يُرتّب لنشر عدّة لوحات لعلي فرزات في مجلة روز اليوسف تضامناً ضد منعه من نشر لوحاته

لم اذكر هذا لأحدٍ قبل الآن.. سوى لصديقي علي فرزات حين عُدت؛ والآن.. بينما أجيب على هذا السؤال؛ لأشير بأنّ أعتى الأنظمة لا تستطيع أن تمنع إبداعاً عن الانتشار”.

في حديث سابق للجزيرة، قال فرزات: “معظم أعمالي شكلت هاجسا وأرقا للنظام ختمه بردة فعل منه عندما حاول قتلي لإسكاتي، ولا يعلم هذا النظام الغبي أن قتل الجسد لا يعني قتل الفكر، بدليل أن أغلب رسامي العالم والشعراء والكتاب والصحفيين والمنظمات الإنسانية والمخرجين الذين ساندوني ووقفوا معي بعد حادث محاولة قتلي، وأرسلوا رسوماتهم وأشعارهم وكتاباتهم وأفلامهم عبر كل وسائط الإعلام المرئي والإلكتروني والورقي، وكأنهم يقولون كل واحد منا يمثل فن وفكر علي فرزات”.

الرسام علي فرزات بعد تكسير أصابعه من قبل الأمن عام 2011

في عام 2011، اختطف عدد من شبيحة النظام رسام الكاريكتير علي فرزات، في دمشق، واقتادوه إلى مكان مجهول وعذّبوه وكسّروا أصابعه، لأنه وقف مع الثورة السورية، ومكث فرزات في مشفى الرازي بدمشق ليماثل إلى الشفاء.

علي فرزات فنان رسام كاريكاتير سوري ولد في حماة عام 1951. هو فنان كاريكاتير عالمي فاز بعدد ممن الجوائز الدولية والعربية. نشرت رسوماته في العديد من الصحف السورية والعربية الأجنبية. أصدر في عام 2000 صحيفة خاصة “الدومري” الساخرة.

عرف علي فرزات كأحد أهم رسامي الكاريكاتير في العالم، ونشرت رسوماته الجريئة في العديد من الصحف العربية، وهو يصنف بين أهم مائة رسام كاريكاتير في العالم. ونال العديد من الجوائز العالمية، بينها جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يسندها البرلمان الأوروبي، وجائزة حرية الصحافة لعام 2011 التي تمنحها منظمة “مراسلون بلا حدود” وصحيفة لوموند الفرنسية.