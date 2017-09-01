لا زالت أقل من دولار… رفع (جعالة) الإطعام اليومية لعنصر النظام

إياس العمر: كلنا شركاء

رفعت حكومة النظام (جعالة) الطعام للعسكري في صفوف قوات النظام يوم أمس الأحد 17 أيلول/سبتمبر، من 125 ليرة سورية، إلى 500 ليرة سورية يوميا، إلا أن المبلغ الجديد المعتمد (جعالة) لكل عنصر في قوات النظام لا يزال أقل من دولار أمريكي، بينما كان مبلغ الـ (جعالة) اليوم في العام يقدر بـ 2 دولار أمريكي ونصف.

شبكة (القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة) التابعة لوزارة الدفاع في حكومة النظام نقلت الخبر في تدوينة على (فيسبوك)، مما فتح باب التهكم لعناصر وضباط النظام على قرار زيادة الـ (جعالة) اليومية لهم.

العنصر في قوات النظام (محمود علي المحمود) علّق على التدوينة وقال “طيب إذا صادقين بهالشي بيطلعنا بالشهر 15 ألف، يعوطن 10 آلاف رضيانين، بس كيف وقتا بدن يسرقووو”، بدوره (ورد ديب) كتب “يحطوا للخمسمية بـ…… وهيكي عرفتو شو انو حبة البطاطا كرهت العسكري ورغيف الخبز المقطن كرهنان وهالراتي يلي بيقرطو القراطة تبعو وشو بدنا نذكر يا سفرجل كل عضة بغصة وخلوها لـ الله منيح صامدين لهلق”.

وتابع عناصر النظام تعلقياتهم على خبر الزيادة، فكتب أحدهم “صحة للعسكري، معلم اجت هي الزيادة تحت شعار الشاورما ع حسابنا والكولا على حسابك”، وقال آخر “والله ما عم نشوف غير بيضة و3 رغفان خبز”، فيما كتب أحد عناصر النظام “يعني صار بيطلعلنل بطاطاية كاملة لكل واحد واااااااو”.

أحد عناصر النظام علق على الخبر بطريقته الخاصة فكتب “كتر خير هالإيرانيين والحزب عم يطعمو هالعساكر من أكلون ووجباتون يلي نحنا منحلم فيها”.