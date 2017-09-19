هيثم المالح: الفرزدق

هيثم المالح: فيسبوك

في الشعر القديم من شعر الفزدق

زعم الفزدق ان سيقتل مربعا ابشر بطول سلامة يامربع

فالفرزدق الشاعر المشهور قال ذلك وكان الجواب ، من مربع حاسما .

هذا الجرز المارق ، الذي ينتمي ( زورا) الى الطائفة الدرزية ، يتوعد اكثر من ستة ملايين سوري غادروا سورية ليس خوفا من الجبناء الذين لم يستطيعوا الوقوف بوجه الثوار السوريين ومعظمهم شباب في عمر الورود، فانهزموا وفروا فرار الجرزان مع من استقدموهم من عصابات ، حزب الشيطان والمرتزقة من كل مكان ، حتى جاؤوا بجحافل الروس من طائرات وصواريخ وغيرها ، ومرت حتى الان سنوات سبع على الثورة التي تآمر عليها القريب قبل البعيد، وما زال الجمع الذي اجتمع على الثورة لم يستطع ان ينتصر برغم استعماله كافة انواع الاسلحة المحرمة .

ولا يزال اهل دمشق يذكرون المجرم سليم حاطوم ، الذي دخل الى المسجد الاموي بآليته العسكرية واطلق الرصاص على المصلين ، هكذا هم الجبناء يختفون خلف السواتر والاسلحة وهم اجبن من ان يظهروا امام الابطال الاشاوس.

هذا الذي ليس له من اسمه اي نصيب ، ولا ينتمي الى سورية ولا الى الطائفة التي يحمل اسمها ، وهو اتفه من ان يطلق التهديدات على الابطال الذي روعوا معلمه سنوات الثورة وهو يتنقل من جحر لأخر ، لولا ان جاءت جحافل الروس لانقاذه ، ولكن شعبنا وثواره سيسحقون امثال هؤلاء تحت الاقدام

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون