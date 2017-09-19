عتاب محمود: أحدث النكات عن تنظيم داعش

عتاب محمود: كلنا شركاء

تداول الناشطون السوريون, في الأيام الماضية, نكتة جديدة عن تنظيم داعش,

تندرج هذه النكتة تحت عنوان: “شر البلية ما يضحك”,

كما تعيد تلك النكتة, للذاكرة السورية, حجم الضرر الذي سببه ذلك (التنظيم) للثورة السورية,,

وحجم (المعاناة) التي لقيها الشعب السوري في المناطق المحررة من ذلك التنظيم المجرم,,

اليوم, نروي لكم هذه النكتة, لمن لم يسمعها,,,

لأننا نرى أنّها تختصر (كل) تجربة الثورة السورية مع ذلك التنظيم (داعش).

تقول النكتة:

ذهب مقاتلو داعش إلى ولاية أراكان البورمية, التي تعاني حالياً من التطهير العرقي, ضدالمسلمين هناك,

بعد وصول مقاتلي التنظيم إلى هناك, بعدتهم وعتادهم,,

تجمع الناس حولهم وطلبوا منهم المساعدة, في وقف الجرائم التي تلحق بهم,,,

فكّر مقاتلو داعش قليلاً,

ثم قالوا لأولئك المسلمين:

أنتم مرتدون, وقتالكم أولى من قتال الكفار,,,

وبدأوا يقتلون الناس الهاربين من الموت,

كذلك, راحوا يرسلون المفخخات لمكان تجمع النساء والأطفال والشيوخ,

لقتل أكبر عدد ممكن من (المرتدين) .