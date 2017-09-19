المحامي إدوار حشوة: تفاهمات وخلط أوراق وأسرار ؟!

المحامي إدوار حشوة: كلنا شركاء

تركيا في حلف مع الأميركيين عبر حلف الأطلسي وتذهب الى التحالف مع ايران وروسيا وتشتري صواريخ روسية.!

تركيا على أحسن حال سياسيا واقتصاديا مع اقليم كردستان العراق وضد اَي استفتاء على حق تقرير المصير للأكراد!

اميركا تدعم أكراد سوريا وزودتهم بجيش وسلاح متطور بحجة مقاتلة داعش وتعاونت مع حزب العمال الكردستاني التركي العامل في سوريا وهذا يتعارض مع السياسة التركية التي تقاتلهم ؟!

لا اعرف كيف سيستقل اقليم كردستان عن العراق وهو محاط بايران وتركيا والعراق وليس له معبر بري الى الخارج اذا تم حصاره وردعه ؟!

ليس من السياسة التوهم ان بالإمكان. إقامة دولة كردية أقامتها اتفاقيات ما بعد سقوط الدولة العثمانية بدون اتفاق جديد لا تتوفر ظروفه حاليا ؟!

من يعتقد من الأكراد ان تحالفهم مع اميركا هو بطاقة مرور تمكنهم من بناء دولة لهم على أراض موزعة في عدة دول يقع في فساد الاستدلال لان علاقة الأميركيين مع الأكراد ليس لها جانب سياسي يصطدم باتفاقيات ما بعد العثمانية وهي علاقة تقوم على الاستخدام بالأجرة لمحاربة داعش فقط!؟

وزير إسرائيلي يتوقع صداما بين ايران وروسيا في سوريا لان تعدد السيادات في سوريا غير ممكن في المدى المنظور!

روسيا رفضت طلبا اسرائيليا بان تبتعد ايران وميليشياتها وحزب الله مسافة ٧٠ كيلومترا عن حدودها مع سوريا لان ذلك يعني ابتعادها الى دمشق وإفراغ الجنوب من اَي قوات للنظام !؟

كل الدول العربية والأجنبية تركز على دعمها للمبادرة الكويتية ولكن لا احد أوضح ولا شرح ماهي المبادرة وما اقترحت من أفكار وحلول ؟!

لا بد لقطر ان تقوم باجراءات لإعادة بناء الثقة للوصول الى طاولة حوار مباشر مع قادة الخليج وهي لا تمس السيادة القطرية وهي ( وقف الحملات الإعلامية ضد الخليج ومصر وضبط تصريحات الخارجية وترحيل موظفين مصرين من الاخوان في قناة الجزيرة ).

بالمقابل لا بد للخليج من تخفيف إجراءات الحصار جزئيا والمتعلقة بمرور الأشخاص والعائلات عبر الحدود البرية لكي يحقق ذلك انفراجا يشجع القوى الفاعلة في قطر على الحوار .؟!

منطقة النزاع في الخليج هي منطقة نفوذ أميركي والدور الحاسم لإنجاز المصالحة ومنع تحول قطر الى منطقة نفوذ إيراني هو لقرار أميركي حاسم وسينجح !

الأكراد في سوريا والعراق قدموا للعالم نموذجا لدولتهم تتسم بالاعتدال الديني ومساحات حرة للمرأة بلا قيود ولا حجاب ومشاركتها في القتال كما قدم اقليم كردستان نموذجا من الامن والسلام والانفتاح على حضارة العالم وهذا يعبر عن ذكاء سياسي يمكن ان يشجع المجتمع الدولي على دعم حق تقرير المصير لهم في المستقبل !؟

دعم اسرائيل قيام دولة كردية لا حبا بالاكراد بل هو جزء من مخططها لتفتيت المنطقة وتشجيع الخلافات بين دولها وأديانها لاضعاف الجميع؟!

الطائرات الروسية تضرب قوات (قسد) المحمية بالطيران الأميركي وقوات تابعة للنظام تخرق الخط الأميركي الأحمر في منطقة دير الزُّور وصمت أميركي قد يدل على تغيير في الخرائط !؟

مايجري في الآستانة هو استسلام الفصاىل المعارضة للروس بدلا من استسلامها للنظام.

تحاول تركيا إنقاذ الاخوان المسلمين في أدلب المنضوين ضمن جبهة النصرة وإمكانية استسلامهم لتركيا أو هجرتهم اليها جزء من خطة مع الروس .!

ايران لا تريد من استانا غير تأمين ممر أمن لها من العراق الى الميادين الى جنوب سورية ولبنان والباقي تفاصيل ؟!

استانا حققت لإيران نصرا حيث صارت جزءا من الحل باعتراف جميع الأطراف بما في ذلك المعارضة المسلحة لا جزءا من المشكلة !؟

اميركا تريد سوريا موحدة ومستقرة ولكن ذلك كما صرحت مندوبتها في مجلس الامن لا يتحقق مع وجود الأسد في حين يضغط ممثلها في جنيف على المعارضة السياسية ان لا تشترط رحيل الأسد قبل المرحلة الانتقالية ؟!

وضع الشمال السوري مع تركيا تحت إشراف روسي وايراني وتركي وبموافقة النظام والمعارضة واميركا امر إيجابي يمنع تركيا من تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة !؟

المادة ٤ من اتفاقية استانا وتنص على ان كل إجراءات تخفيض التصعيد لا تمس السيادة السورية يعني لدى البعض دخول كوادر الدولة اليها ولدى البعض انه نص إيجابي يمنع التقسيم ولصالح وحدة سوريا .!؟

في منطقة أدلب المراقبون الايرانيون والاتراك مدنيون والشرطة العسكرية الروسية هي صاحبة القرار الأمني المسلح .!

لم تستطع اللجنة المكلفة تسمية من يجب إضافتهم للعليا للتفاوض لوجود خلاف على ضم كمنصة موسكو بكاملها ووجود صراعات على الحصص دون النظر لاستيعاب القوى الفاعلة والضرورية فتم ترحيل القرار للعليا للمفاوضات وعسى ان يتفقوا. لان عدم ذلك يشجع الذين يريدون الاكتفاء بأستانا وعسكرها وإغلاق ملف جنيف ،!؟

افتقد العرب قيادة واعية وفاعلة كعبد الناصر وفيصل للدعوة الى قمة عربية مغلقة تفرض مصالحات وحلول. فصار الأجانب يسرحون ويمرحون رحمهما الله !؟