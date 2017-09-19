ريزان حدو: هل يكون استانة 6 استثناء ؟

ريزان حدو: كلنا شركاء

من الآستانة 1 وصولا إلى الآستانة 6 مشهد يتكرر غداة كل جولة :

يبدأ المشهد بالرهان على استدارة الرئيس التركي أردوغان و قرب تلاوته لفعل الندامة عن سبع سنوات من الحرب السورية التي قتلت البشر و حرقت الشجر و دمرت الحجر بسبب مخططاته و مشاريعه … بل يتفاءل المراهنون على التركي أنه ليس مستبعدا” أن يندمج اردوغان ( بالتلاوة ) و أن يقوم بالاعتذار عن المجازر التي ارتكبها أجداده بحق الأرمن و السريان و الآشور و الكرد و العلويين ،و يختم اعتذاره بالإعلان عن تراجعه عن مشروع العثمانية الجديدة ؟!

و طبعا يجب تهيئة الشارع السوري ( بمؤيديه و معارضيه و محايديه ) لتبرير صكوك الغفران التي يجب منحها لأردوغان ….

و أفضل موضوع ممكن أن يكون الرافعة التي تستطيع حمل التغيير في التعاطي مع التركي … هو الموضوع الكردي …

من داخل غرف سوداء مظلمة يجتمع بها خفافيش و غربان مأجورة .. حاقدة .. من صحفيين و إعلاميين و محللين استراتيجيين … يعمدون على شيطنة الشريك في الوطن ( الكرد ) … لحساب المحتل التركي … بشكل انبطاحي ذليل .

في الجولات الخمس السابقة لم تكد تمض ساعات عن إعلان التوصل لإتفاق ما حتى يفاجئ المراهنون بأن التركي غدر بهم … و هكذا دواليك …

هل يكون الآستانة 6 استثناء ؟! و يفرح الانبطاحيين …

يحدث هذا في الوقت الذي يتم الإعلان فيه عن عودة طريق دمشق – القامشلي البري للعمل ،

و أيضا” عودة استهداف أحياء حلب ( شارع النيل ) بالقذائف الصاروخية ،

و أخيرا تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : حول احتمال تنفيذ عملية تركية في عفرين ، ( عفرين مكان مهم بالنسبة لنا )

قالها بوضوح عفرين مكان مهمه بالنسبة لنا … لنا أي للتركي … للمشروع التركي …