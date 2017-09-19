هل عندك موعد عاجل وفرغ شحن الـiPhone؟ طرق بسيطة لشحن بطارية أجهزة آبل بسرعة

كلنا شركاء: عبير السيد- هاف بوست عربي

كم مرة أردت الذهاب لموعد أو كان لديك مهمة تنوي القيام بها وتفاجأت بأن بطارية جهاز الآيفون أو الآيباد الخاصة بك على وشك النفاذ لكنك لا تملك الكثير من الوقت لتتركه في الشاحن مدة طويلة؟

في هذا التقرير سنوضح لك ما يتوجب عليك فعله للتعامل مع هذا الأمر وشحن بطارية جهازك (جميع أجهزة آبل من iPhone وiPad وiPod touch) بطريقة أسرع.

هذه الخطوات ستسرع من عملية الشحن، ففي خلال خمس دقائق مثلاً يمكن أن تتضاعفطاقة الشحن لديك من 3% إلى 6%.. وهو وضع لا بأس به خاصة أنك قد تجد نفسك في وضع يجعلك تتمنى لو أنك تركته يشحن ولو 1% إضافية فقط.

قم بتشغيل نمط الطيران لغلق الشبكة

نمط أو وضع الطيران يساعدك على غلق أي منفذ لأي شبكة من الشبكات (تستهلك الشبكات قدراً كبيراً من طاقة الآيفون)، وبهذا تحافظ على شحن البطارية وتقلل من استهلاك الشحن.

ولتفعيل وضع الطيران عليك الدخول إلى الإعدادات ثم تجد أمامك نمط الطيران، عند تشغيله يظهر في شريط الحالة رمز الطائرة، وبهذا تكون قد أغلقت أي شبكة قيد التشغيل مما يسرع عملية الشحن بدرجة كبيرة

انزع غلاف هاتفك

بعد ذلك عليك أن تنزع غلاف هاتفك إن كنت تضع له واحداً، لأن ذلك قد يتسبب في زيادة الحرارة التي ينتجها الهاتف.

استعمل شاحن جهاز آيباد

إذ أثبت سرعة شحن وفعالية أكبر من تلك التي يوفرها الشاحن الذي يأتي مع آيفون، فشاحن الآيباد يمكنه شحن (آيفون 6 بلاس) 40% أسرع من شاحن آيفون.

إذا لم تجد استخدم الشاحن الأصلي وليس المقلد، إن الشاحن المقلد غير آمن الاستخدام كما أنه يساهم في تأخير عملية الشحن وقد يؤثر بالسلب على جهازك نفسه ولذلك عليك أن تحرص على استخدام الشاحن الأصلي الذي يأتي مع الجهاز.

وفي حال ضياعه احرص على شراء الشاحن الأصلي فهو يجعل شحن بطارية آيفون أسرع بكثير من التقليد ويحافظ على البطارية وآيفون بدرجة كبيرة.

اشحنه من منفذ الكهرباء مباشرة

لا تقم بشحن الآيفون أو الآيباد عن طريقة وصلة USB وإيصالها بالكمبيوتر لأنها طريقة بطيئة، والسبب وراء ذلك هو أن الجهد الصادر من الحاسوب هو أقل بكثير من الجهد الصادر من منفذ الكهرباء الموجود في الحائط.

لذلك فإن الشحن من خلال منفذ كهربائي مباشر أسرع بكثير في شحن بطارية آيفون وسيوفر عليك الكثير من الوقت.