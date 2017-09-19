النظام يخسر العشرات من عناصره في دير الزور

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” يوم أمسٍ الاثنين (18 أيلول/سبتمبر) عن شنه ثلاث هجماتٍ معاكسة على مواقع تقدم إليها النظام في محيط مدينة دير الزور، موقعاً عشرات القتلى في صفوفه.

وفي بيانٍ للتنظيم، قال إن قوات النظام عبرت نهر الفرات إلى الضفة الشرقية منه واقتحمت قرية “المظلوم” بمساندة الطيران الروسي الذي شن عشرات الغارات الجوية، إلا أن التنظيم استهدفهم بمفخخة وتمكن من حصار قوات النظام في مدرسة القرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الاثنين إن قوات النظام عبرت إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات جنوب شرق دير الزور، عبر جسورٍ عائمة، بمساندة الطيران الحربي الروسي.

وأضاف التنظيم في بيانه أن أحد مقاتليه استهدف بمفخخة كان يقودها مواقع لقوات النظام في قرية مراط موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتمكنت قوات النظام بعد عبورها النهر من السيطرة على منطقة “حويجة صكر”، وهي منطقة يابسة يحاصرها نهر الفرات وتطل على مطار دير الزور العسكري، في حين قال التنظيم إنه شن هجوماً بدأه بمفخخة قتلت 25 عنصراً من قوات النظام، ثم اندلعت اشتباكات أوقعت 15 آخرين قتلى، مؤكداً أن عناصر النظام البقية لاذوا بالفرار.