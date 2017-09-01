حميميم: 35 فصيلاً من إدلب سينضمون لقوات النظام

كلنا شركاء: رصد

أعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية أن 35 فصيلاً مقاتلاً في إدلب أكدوا استعدادهم للوقوف في صف قوات النظام بعد إعلان منطقة خفض التصعيد في المحافظة.

وقال المركز في بيان تقلته “روسيا اليوم”: “في منطقة خفض التصعيد الشرقية في إدلب، ونتيجة المفاوضات مع قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية، أكد 35 فصيلا مسلحا استعدادهم للانتقال إلى صف القوات الحكومية”.

في المقابل، قالت صحيفة “يني شفق” التركية إن القوات المسلحة التركية أعطت تعليماتها لمجموعات الجيش السوري الحر للاستعداد لعملية إدلب، بمشاركة خمسة آلاف مقاتل من الجيش السوري الحر في المرحلة الأولى من العملية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ العملية تستهدف السيطرة على منطقتين بارزتين ضمن المناطق الممتدة من عفرين الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي وصولاً إلى جبال التركمان في اللاذقية.

ومن ضمن الاستعدادات تمت إعادة تنظيم وحدات الجيش السوري الحر، من خلال توحد الكتائب والفصائل تحت سقف لواء موحد، حسب الصحيفة، وتم تدريب 8 آلاف من مقاتلي الجيش الحر، وانتهت عملية نقل المقاتلين والمركبات العسكرية والأسلحة والمعدات إلى إدلب.