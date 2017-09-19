بهية مارديني:  أهمية الملتقى التشاوري للقبائل والقوى السورية

بهية مارديني: كلنا شركاء

يكتسب الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية الذي دعا اليه أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري أهمية خاصة اذ تكتسب هذه المساحة الكبرى من سوريا ، تنوعاً وغنى اجتماعياً وقبلياً يسود المنطقة الشرقية ليصبح الانتماء العشائري والقبلي أمراً مهما بحكم التاريخ والعادات والتقاليد وبحكم الواقع ، كما أن ثمة عدد كبير للعشائر والقبائل لها جذور ايضا خارج الحدود مع مثيلاتها في الدول العربية ، فإن لتداعيات مايحدث في سوريا وانعكاساته ربما أثر على التركيبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه القبائل التي تعد جزءاً من النسيج السوري الحقيقي لذلك من المهم أن يكتب الحاضر والمستقبل أبناء المنطقة ولابد معرفة ما يريدونه والعمل عليه .

كما ان الذي دعا للملتقى شيخ بارز ُيجمع عليه أبناء منطقته وأبناء بلده ومشهود له بعلاقاته المتميزة و يملك قدرة على صناعة الحدث رغم تعقيدات المشهد الحالي ، مما يعطي الملتقى زخما كبيراً.

والمكان الذي حدده رئيس تيار الغد السوري للإعلان عن الملتقى وإطلاقه يحفر في الذاكرة النجاحات التي جرت مؤخرا من خلال اتفاقات القاهرة لوقف إطلاق النار في كل من ريف حمص الشمالي والغوطة والتي كان عرَّابها السيد الجربا .

وأيضا نضف الى ذلك نجاح ملتقى القوى الديمقراطية الذي احتضنته القاهرة لأن هناك اجماع على ان للقاهرة دور ايجابي يرحب به السوريون بكل اطيافهم وضمن التحالفات العربية على كل الصعد ، وهو ليس دورا حالما بل أمرا أكيدا باتجاه الوصول الى مصلحة الشعب السوري ونجاح ملتقى جديد في توقيت حساس يكتسب فيه أهمية القضاء على داعش أهمية قصوى في المنطقة لا يجعلنا ننسى ضرورة تعزيز هوية سورية جامعة والعمل على وحدة البلاد و ضمن هذا كله نفهم تداعي أبناء الجزيرة والفرات الى القاهرة الْيَوْم .