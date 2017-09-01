وزيرة خارجية السويد: لا مستقبل لسورية مع النظام الحالي

كلنا شركاء: جويس كرم- الحياة

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير لـ «الحياة» أن «لا مستقبل لسورية مع النظام الحالي»، موضحة أن هناك «مؤشرات تفاؤل» في الأزمة من أجل إيجاد مخرج سياسي، تحديداً بسبب «النهج الجديد للمعارضة»، والتقارب السعودي – الروسي والعمل المشترك في هذا الملف.

وفي مقابلة مع «الحياة» على هامش المنتدى الأميركي – الإسلامي الذي يستضيفه معهد «بروكينغز» الأميركي في نيويورك، قالت الوزيرة السويدية أن جهود إعادة الإعمار في سورية يمكن أن تبدأ «في المناطق التي لا يوجد فيها داعش بعد الآن». وتابعت موضحة: «في المناطق التي تم تحريرها من داعش يمكن أن يدعم المجتمع الدولي الأطراف المحليين والمجتمع المدني هناك من دون أن ترتبط هذه الجهود بدمشق»، وذلك في إشارة إلى الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري، والتي تمنع أي شركات غربية من الاستثمار بأي عقود تفيد النظام. ويدرس الكونغرس الأميركي تشريعات تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في سورية وفي أي عقود ترتبط بإيران أو النظام أو «حزب الله». ومع ذلك، شددت سودير على أن جهود إعادة الإعمار في المناطق المحررة من «داعش» من المهم أن تبدأ «لتفادي تفكك المدن والمناطق»، معتبرة في الوقت ذاته «أن العملية السياسية أحياناً يجب أن تكون بالتوازي».

وعن العملية السياسية، قالت سودير: «ما يهمنا في الاتحاد الأوروبي هو أن نجد مساراً للمصالحة إنما مع ضمان منع الإفلات من العقاب، وأنا أقر بصعوبة وقف القتال في سورية وإحداث تقدم في المسار السياسي».

وعزت جزءاً من ذلك إلى أن «الأزمة السورية ليست محصورة بالداخل وهناك دور خارجي من لاعبين خارجيين».

وعن مصير الرئيس السوري بشار الأسد وما قصدته الوزيرة السويدية من منع الحرص على عدم الإفلات من العقاب، قالت سودير: «لا أرى مستقبلاً لسورية مع النظام الحالي». ورصدت مؤشران للتفاؤل حول تقدم المسار السياسي بعد الجولة السادسة من محادثات آستانة، وعزت هذا الأمر أولاً إلى تغير نهج المعارضة وثانياً إلى الانفتاح الخليجي على روسيا. وقالت سودير: «أنا متفائلة بطريقة تعاطي المعارضة اليوم مع المحادثات، هناك أسلوب أذكى وأكثر تعاضداً».

وزادت: «أنا أيضاً متفائلة بعض الشيء لأن السعودية وروسيا تعملان معاً اليوم وفي شكل أفضل. إنما هناك مجموعات كثيرة وعدد من اللاعبين في المسرح السوري في شكل يزيد التعقيدات».

وعن دور السويد في استيعاب اللاجئين وكونها الدولة الأكثر ترحيباً من حيث الأرقام بطالبي اللجوء السياسي واللاجئين في الاتحاد الأوروبي، قالت سودير: «إن إرادة الاتحاد الأوروبي في استيعاب اللاجئين لا تزال ضعيفة، هناك دول لا تريد أن تشارك في العبء وهذا أمر مؤسف». وأردفت الوزيرة: «أن الخطة هي في العمل من داخل الاتحاد الأوروبي لتحسين هذا الأمر، ولاحترام القوانين الدولية وحق اللجوء».