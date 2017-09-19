سفير النظام في موسكو: منحنا قطاع الأعمال الروسي تسهيلات خاصة

كلنا شركاء: روسيا اليوم

أوعز بشار الأسد بتقديم كافة أنواع الدعم لرجال الأعمال الروس وتأمين ظروف مواتية لهم للعمل في سوريا، وذلك بحسبما أفاد سفير النظام السوري لدى موسكو رياض حداد.

وقال حداد خلال اجتماع لمجلس الأعمال الروسي- السوري عقد اليوم الاثنين في موسكو مع ممثلين عن الشركات الروسية: “الرئيس بشار الأسد أوعز بتقديم تسهيلات على أعلى مستوى لقطاع الأعمال الروسي”.

وأكد أن الجهات الرسمية السورية مستعدة لتقديم الدعم لتجاوز الأمور البيروقراطية، وقال موجها حديثه لممثلي الشركات الروسية الحاضرة في الاجتماع: “سنكون دائما معكم جنبا إلى جنب، وأبوابنا مفتوحة لمساعدتكم في تجاوز الروتين والبيروقراطية، بمقدوركم دائما الاتصال بنا، من جهتنا سنبذل قصارى الجهد لمساعدتكم”.

وأضاف أن روسيا والدول الأخرى، التي ساعدت سوريا في حربها ضد الإرهاب “لها الأولوية للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري”، مشيرا إلى أن سوريا دخلت مرحلة جديدة، فقد انتقلت من العمليات القتالية إلى إعادة الإعمال.

ويهدف الاجتماع لتوطيد قنوات التواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين، إذ شارك فيه إضافة للشركات الروسية ممثلون عن قطاع الأعمال السوري. وتسعى دمشق لجذب الاستثمارت الروسية إلى سوريا، حيث توفر فرص واعدة للشركات الروسية.