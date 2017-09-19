تشكيل الزمالك.. أول ظهور للسوريين.. وكابونجو مهاجم وحيد أمام الداخلية

كلنا شركاء: أحمد شريف- يلا كورة

أعلن المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة الداخلية التي تقام مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقرر نيبوشا الاعتماد على اللاعب السوري مؤيد العجان في كظهير للزمالك خلال المباراة، ليقود الخط الدفاعي إلى جانب محمد مجدي، محمود علاء وحازم إمام.

كما يتواجد أحمد مدبولي وعبد الله جمعة في الوسط الهجومي للزمالك لمعاونة كابونجو كاسونجو المهاجم الوحيد في تشكيل الأبيض خلال اللقاء.

وكان الزمالك قد تعادل في مباراة الجولة الأولى مع فريق الانتاج الحربي بهدف واحد لكل فريق، حيث يبحث الفريق عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: مؤيد العجان ومحمد مجدي ومحمود علاء وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف “روقة” وأحمد داوودا وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

البدلاء: محمود جنش وأحمد توفيق و معروف يوسف ورزاق سيسيه وخالد قمر وباسم مرسي و يوسف أوباما.