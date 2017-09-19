ترشيح طبيب سوري لـ(جائزة الأمم المتحدة للاجئ) بسبب خدماته لمرضاه

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ألقاب كثيرة أطلقت على الطبيب السوري إحسان عز الدين الذي يقدم خدمات جليلة للفقراء في بلده منها «طبيب الإنسانية» و«أبو الفقراء». وبسبب هذه الخدمات، البعيدة تماما عن الأنانية، سُجل اسم عز الدين في القائمة القصيرة لجائزة نانسن للاجئ لعام 2017 والتي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وتضم خمسة مرشحين.

ولم يحالف الحظ عز الدين، حيث فاز بالجائزة التي أعلنت يوم أمس، المحامي النيجيري زانا مصطفى على مساعدته في تأمين الإفراج عن تلميذات تشيبوك اللائي خطفهن مسلحو جماعة بوكو حرام في عام 2014.

وتمنح جائزة نانسن للاجئ مفوضية اللاجئين التي تقدم للفائز بالجائزة مبلغ 150 ألف دولار لتمويل مشروع يكمل عمله الحالي. وحظي عز الدين بشهرة وتقدير لعمله، لأنه لا يحمل مرضاه سوى مبلغ رمزي قدره نحو عشرة سنتات كرسوم للكشف. وعز الدين (74 عاما) من مواليد محافظة السويداء في جنوب سوريا ودرس الطب في جامعة دمشق وبعد تخرجه في عام 1968 افتتح عيادة في منطقة فقيرة لخدمة المرضى ومعالجتهم، مقابل كشف يطيقونه ولا يمثل عبئا عليهم. وهذا الأجر الرمزي للطبيب يُشعر المرضى بكرامتهم وبأنهم يدفعون مقابلا للخدمة التي يتلقونها.

وقال الطبيب إحسان عز الدين لـ«رويترز»: «أنا موجود ضمن شريحة فقيرة. حددت هذا المبلغ. أولا أنا مكتف والمريض لا يشكل عليه أي عبء».

وقال مريض في عيادة الطبيب عز الدين يدعى ريمون ملاعب: «تشعر براحة نفسية بمجرد أن تدخل إلى العيادة. ليس لأن المعاينة بخمسين ليرة. بل لأن الدكتور يريحك بالمعاينة، وبحديثه». وأضاف مريض آخر يدعى عبد الكريم حسين: «أولا خدمة من دون أُجرة تقريبا، ويريح الإنسان المريض كتير». وأوضح الدكتور عز الدين أنه يستقبل نحو 150 مريضا في اليوم، وأن مقابل الكشف البسيط الذي يتلقاه، يكفيه لحياة معقولة.