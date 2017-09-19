د.محمد خالد الشاكر: لحظات مهمة من تاريخ  سورية

د.محمد خالد الشاكر *: كلنا شركاء

يأتي الملتقى التشاوري لأبناء المنطقة الشرقية الذي دعا اليه أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري الثلاثاء في لحظة مهمة من تاريخ سورية، فالمنطقة شكلت عبر التاريخ بعداً يعكس هوية سورية داخل بعدها العربي، وفي مساحة تقارب نصف مساحة سورية، ومازال المكون العربي ذو الأغلبية المطلقة؛ يبدو معوماً ومهمشاً تهميشاً كاملاً في صناعة الحدث أو التأثير فيه، الأمر الذي يؤسس لعدم قدرة أبناء المنطقة في أن يكونوا أصحاب قرار في إدارة مناطقهم بشكل فعلي، وربما عدم قدرتهم في العودة إليها، بعد ماحدث من نزوح جماعي لأبناء الرقة ودير الزور عن المنطقة بسبب الموت اليومي الذي استمر على أيدي تنظيم داعش ومن ثم العمليات العسكرية التي لم تحترم أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني الإنساني وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

لقد اصبحت الأحداث تشير إلى مايهدد وحدة سورية، وبالتالي تهديداً حاصلاً وفعلياً للعملية السياسية القادرة على نقل سورية من دولة شمولية إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

أما على الصعيد الميداني، فقد شكل استبعاد قوات النخبة السورية كفصيل من أبناء القبائل في المنطقة الشرقية، خطباً جللاً ، أعاد الحسابات في مدى مشروعية هكذا قرار، ودلالاته في استبعاد فصيل مستقل داخل التحالف الدولي، ومعترف به من أكثر من ستين دولة في العالم، وبقرار إلزامي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مايعني انتهاكاً آخراً لإرادة المجتمع الدولي، الذي عوّل على أبناء المنطقة في تحرير بلادهم من التنظيم المتطرف، وباعتراف صريح من قيادة التحالف الدولي، تداولته جميع وسائل الإعلام في العالم، الأمر الذي يحتم اتخاذ موقف يتسق بشكل مباشر و استبعاد الفصائل العربية وفي مقدمتها قوات النخبة السورية عن معركة دير الزور، كما استبعادها – قبل هذا التاريخ- من معركة الرقة بعد أن خاضت قوات النخبة أهم المعارك ضد التنظيم المتطرف، منذ دخول أول أحياء مدينة الرقة في حي المشلب وحتى عبورها لسور المدينة القديمة كأول فصيل يدخل قلب عاصمة التنظيم المتطرف.

أما على الصعيد السياسي ، فالملتقى يأتي في إطار ما دأب عليه تيار الغد السوري وجناحه العسكري ممثلاً بقوات النخبة السورية لأن يكون ظهيراً عربياً لقوات سورية الديمقراطية في منطقة ذات أغلبية عربية مطلقة، مايعكس شراكة فعلية في رسم مستقبل سورية، وتعبيراً عن الشراكة مع جميع المكونات السورية، إذ ينضوي داخل التيار جميع المكونات السورية ، الأمر الذي يجعل من التيار وقوات النخبة معادلاً موضوعياً لتذليل الثنائيات السلبية والتوترات التي يحاول العزف عليها أحاديو الرؤية من الشوفينيين، مايساعد في حقن الدم السوري وابعاد مايؤسس له من فتنة عربية – كردية يتم الاعداد لها الآن، وربما فتنة عربية عربية بسبب انخراط فصائل عربية بعينها داخل المشروع السياسي قوات سورية الديمقراطية، في تجاهل واضح من الفصائل العربية المنضوية داخل قسد – كعسكر- لماهية خطورة الانفراد في رؤية سياسية خارج فكرة الشراكة في الوطن السوري، ومن أهمها الشراكة بين العرب والكرد في الجزيرة السورية، وهو مادأب عليه تيار الغد السوري من خلال الاتفاقيات التي عقدها مع الإدارة الذاتية، بما يؤسس لوحدة سورية، وتكريس مفهوم الشراكة بين السوريين وعدم تجاهل أي مكون سوري في رسم مستقبل سورية.

أما من الناحية الاجتماعية: فقد شكل النسيج الاجتماعي للقبائل العربية في المنطقة الشرقية وعلى مر التاريخ، ضابطاً للكثير من التحولات التاريخية، وقد شهد التاريخ السياسي لسورية والعراق محطات مشرقة، كان فيها تأثير المنطقة وبنيتها القبلية محركاً للكثير من الثورات، في منطقة تتحدث كل زاوية فيها عن تاريخ عربي ضارب في القدم، كان له الدور الأساس في رسم مجريات الأحداث.

وعليه ياتي الملتقى لدراسة واقع تهميش أبناء المنطقة اليوم، الذي أصبح تهديداً فعلياً للسلم الأهلي وللعملية السياسية على حد سواء، وضمن سيرورة لنكسات منيت بها العملية السياسية، بسبب تجاهل المعارضة السورية الرسمية للمنطقة الشرقية، التي تشكل الآن قلب العملية السياسية في سورية، ومركزاً لصراع الاستراتيجيات الإقليمية والدولية، ما أدى إلى تجاهل معاناة أهلها الذين رزحو تحت نير التنظيمات الإرهابية لسنوات، عانت – ومازالت- من مستقبل مجهول لأبنائها الذين مازالوا بدون مدارس منذ ست سنوات، مايشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي في المنطقة ، وبالتالي للمجتمع السوري.

ختاماً : لقد اشتغل تيار الغد السوري منذ بداية تأسيسه على تكريس فكرة الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقف القانون، بغض النظر عن طوائفهم وإثنياتهم، وهو بذلك يذلل ثنائية الأكثرية والأقلية، لذلك جاء الملتقى التشاوري ليتحدث – بكل أسف- عن موقع الأكثرية التي تغيب اليوم تماماً في المنطقة الشرقية، وليضع الآليات التنفيذية لإعادة وجه المنطقة الذي شوهته الحرب،والبحث في جميع الخيارات الممكنة لذلك، بما في ذلك ضرورة الدعوة لموقف عربي حاسم ، ازاء مايهدد عروبة سورية ونسيجها الوطني، بدء من ضرورة اضطلاع الجامعة العربية بموقف قادر على التأثير في مسار العملية السياسية ككل.المتحدث باسم قوات النخبة السورية

يأتي الملتقى التشاوري لأبناء المنطقة الشرقية في لحظة مهمة من تاريخ سورية، فالمنطقة شكلت عبر التاريخ بعداً يعكس هوية سورية داخل بعدها العربي، وفي مساحة تقارب نصف مساحة سورية، ومازال المكون العربي ذو الأغلبية المطلقة؛ يبدو معوماً ومهمشاً تهميشاً كاملاً في صناعة الحدث أو التأثير فيه، الأمر الذي يؤسس لعدم قدرة أبناء المنطقة في أن يكونوا أصحاب قرار في إدارة مناطقهم بشكل فعلي، وربما عدم قدرتهم في العودة إليها، بعد ماحدث من نزوح جماعي لأبناء الرقة ودير الزور عن المنطقة بسبب الموت اليومي الذي استمر على أيدي تنظيم داعش ومن ثم العمليات العسكرية التي لم تحترم أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني الإنساني وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

لقد اصبحت الأحداث تشير إلى مايهدد وحدة سورية، وبالتالي تهديداً حاصلاً وفعلياً للعملية السياسية القادرة على نقل سورية من دولة شمولية إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

أما على الصعيد الميداني، فقد شكل استبعاد قوات النخبة السورية كفصيل من أبناء القبائل في المنطقة الشرقية، خطباً جللاً ، أعاد الحسابات في مدى مشروعية هكذا قرار، ودلالاته في استبعاد فصيل مستقل داخل التحالف الدولي، ومعترف به من أكثر من ستين دولة في العالم، وبقرار إلزامي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مايعني انتهاكاً آخراً لإرادة المجتمع الدولي، الذي عوّل على أبناء المنطقة في تحرير بلادهم من التنظيم المتطرف، وباعتراف صريح من قيادة التحالف الدولي، تداولته جميع وسائل الإعلام في العالم، الأمر الذي يحتم اتخاذ موقف يتسق بشكل مباشر و استبعاد الفصائل العربية وفي مقدمتها قوات النخبة السورية عن معركة دير الزور، كما استبعادها – قبل هذا التاريخ- من معركة الرقة بعد أن خاضت قوات النخبة أهم المعارك ضد التنظيم المتطرف، منذ دخول أول أحياء مدينة الرقة في حي المشلب وحتى عبورها لسور المدينة القديمة كأول فصيل يدخل قلب عاصمة التنظيم المتطرف.

أما على الصعيد السياسي ، فالملتقى يأتي في إطار ما دأب عليه تيار الغد السوري وجناحه العسكري ممثلاً بقوات النخبة السورية لأن يكون ظهيراً عربياً لقوات سورية الديمقراطية في منطقة ذات أغلبية عربية مطلقة، مايعكس شراكة فعلية في رسم مستقبل سورية، وتعبيراً عن الشراكة مع جميع المكونات السورية، إذ ينضوي داخل التيار جميع المكونات السورية ، الأمر الذي يجعل من التيار وقوات النخبة معادلاً موضوعياً لتذليل الثنائيات السلبية والتوترات التي يحاول العزف عليها أحاديو الرؤية من الشوفينيين، مايساعد في حقن الدم السوري وابعاد مايؤسس له من فتنة عربية – كردية يتم الاعداد لها الآن، وربما فتنة عربية عربية بسبب انخراط فصائل عربية بعينها داخل المشروع السياسي قوات سورية الديمقراطية، في تجاهل واضح من الفصائل العربية المنضوية داخل قسد – كعسكر- لماهية خطورة الانفراد في رؤية سياسية خارج فكرة الشراكة في الوطن السوري، ومن أهمها الشراكة بين العرب والكرد في الجزيرة السورية، وهو مادأب عليه تيار الغد السوري من خلال الاتفاقيات التي عقدها مع الإدارة الذاتية، بما يؤسس لوحدة سورية، وتكريس مفهوم الشراكة بين السوريين وعدم تجاهل أي مكون سوري في رسم مستقبل سورية.

أما من الناحية الاجتماعية: فقد شكل النسيج الاجتماعي للقبائل العربية في المنطقة الشرقية وعلى مر التاريخ، ضابطاً للكثير من التحولات التاريخية، وقد شهد التاريخ السياسي لسورية والعراق محطات مشرقة، كان فيها تأثير المنطقة وبنيتها القبلية محركاً للكثير من الثورات، في منطقة تتحدث كل زاوية فيها عن تاريخ عربي ضارب في القدم، كان له الدور الأساس في رسم مجريات الأحداث.

وعليه ياتي الملتقى لدراسة واقع تهميش أبناء المنطقة اليوم، الذي أصبح تهديداً فعلياً للسلم الأهلي وللعملية السياسية على حد سواء، وضمن

سيرورة لنكسات منيت بها العملية السياسية، بسبب تجاهل المعارضة السورية الرسمية للمنطقة الشرقية، التي تشكل الآن قلب العملية السياسية في سورية، ومركزاً لصراع الاستراتيجيات الإقليمية والدولية، ما أدى إلى تجاهل معاناة أهلها الذين رزحو تحت نير التنظيمات الإرهابية لسنوات، عانت – ومازالت- من مستقبل مجهول لأبنائها الذين مازالوا بدون مدارس منذ ست سنوات، مايشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي في المنطقة ، وبالتالي للمجتمع السوري.

ختاماً : لقد اشتغل تيار الغد السوري منذ بداية تأسيسه على تكريس فكرة الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقف القانون، بغض النظر عن طوائفهم وإثنياتهم، وهو بذلك يذلل ثنائية الأكثرية والأقلية، لذلك جاء الملتقى التشاوري ليتحدث – بكل أسف- عن موقع الأكثرية التي تغيب اليوم تماماً في المنطقة الشرقية، وليضع الآليات التنفيذية لإعادة وجه المنطقة الذي شوهته الحرب،والبحث في جميع الخيارات الممكنة لذلك، بما في ذلك ضرورة الدعوة لموقف عربي حاسم ، ازاء مايهدد عروبة سورية ونسيجها الوطني، بدء من ضرورة اضطلاع الجامعة العربية بموقف قادر على التأثير في مسار العملية السياسية ككل.

* المتحدث باسم قوات النخبة السورية