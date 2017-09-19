خلال لقائه ماكرون… حجاب: الوسيلة الأنجع للحل هي محاسبة بشار الأسد

وليد غانم: كلنا شركاء

التقى وفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسق العام للهيئة الدكتور رياض حجاب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأثنى حجاب خلال اللقاء على مبادرة الرئيس الفرنسي الأخيرة بتشكيل لجنة اتصال من الدول الخمس دائمة العضوية زائدا الأطراف المؤثرة في المنطقة، قائلا إن هذه المبادرة تكسر محاولات القوى الحليفة للنظام احتكار صياغة الحل السياسي وفق اطماعهم التوسعية واجندات مد نفوذهم عبر الحدود.

ورأى الدكتور حجاب ان الوسيلة الأنجع لطي هذا الملف وتحقيق عملية انتقال سياسي تكمن في: “محاسبة بشار الأسد الذي قتل أكثر من نصف مليون سوري، وهجر الملايين، ودمر البينة التحتية، ومزق النسيج الاجتماعي السوري، وولّد الإرهاب”. مؤكداً أن: “خروجه وزمرته من الذين ثبت تورطهم بارتكاب جرائم في حق السوريين يعد أحد أهم المطالب الشعبية لإنهاء الدولة القمعية الدكتاتورية، والبدء بمرحلة جديدة من حكم المؤسسات والقانون”.

ورأي حجاب أن الدعوة إلى بقاء بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية من شأنها مفاقمة الأزمة القائمة، وإطالة أمد نظام فقد شرعيته، قائلاً: “نحن لا نملك تخويلاً من الشعب بذلك، خاصة وأنه فقد تأييد غالبية مكونات المجتمع السوري”.

وفي معرض حديثه عن محاربة الإرهاب؛ أكد المنسق العام أن المعارضة تدعم جهود التحالف الدولي، مبيّناً أن رؤية الهيئة للحل السياسي تتضمن: “خطة شاملة لمواجهة إيديولوجيات التطرف عبر التصدي للعنف ومعالجة المشاكل المجتمعية واستيعاب فئة الشباب للحد من خطر تجنيدهم للقتال مع تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة”.

كما التقى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات في نيويورك وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط أليستر بورت، وأكد عقب اللقاء على التزام المعارضة السورية بالحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل، معتبراً أنه الطريق الوحيد للاستقرار في سوريا والمنطقة ونهاية الإرهاب في العالم.

وشدد حجاب على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وفي مقدمتهم بشار الأسد، وإحالتهم إلى المحاكم الدولية، مضيفا أن مسار العملية السياسية في جنيف هو الأساس لإيجاد أي حل للقضية السورية.