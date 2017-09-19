الحكومة المؤقتة تُسمّي هيئة الأركان في وزارة الدفاع

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة مساء أمس الاثنين عن تشكل هيئة الأركان في وزارة الدفاع التابعة لها مكونةً من 12 ضابطاً منشقاً برتبة عقيد يترأسهم العقيد فضل الله الحجي الذي سمته الحكومة رئيساً للأركان.

وتكونت هيئة الأركان أيضاً من العقيد هيثم العفيسي الذي سُمي نائباً لرئيس الأركان، والعقيد أحمد عثمان نائباً لرئيس الأركان عن قطاع شمال حلب، والعقيد عماد كوكش نائباً لرئيس الأركان عن قطاع غرب وجنوب حلب، والعقيد محمود عواد نائباً لرئيس الأركان عن قطاع الساحل، والعقيد مصطفى رحال نائباً لرئيس الأركان عن قطاع إدلب.

كما عُيّن العقيد عبد السلام المرعي نائباً لرئيس الأركان عن قطاع حمص، والعقيد عمار النمر نائباً لرئيس الأركان عن قطاع ريف دمشق، والعقيد موسى السالم نائباً لرئيس الأركان عن قطاع درعا، والعقيد ناصر العبد لله نائباً لرئيس الأركان عن قطاع المنطقة الشرقية، والعقيد معتصم الحموية نائباً لرئيس الأركان عن قطاع حماة، و العقيد يوسف الأطرش نائباً لرئيس الأركان عن قطاع القنيطرة.

وتضمن قرار الحكومة المؤقتة إلغاء كافة القرارات المخالفة