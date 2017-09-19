بالصور.. جميل الحسن يظهر في حلب لتكريم شبيحة (الجوية)

حلب – زياد عدوان: كلنا شركاء

تداولت صفحات موالية للنظام أمس الاثنين صورا تظهر اللواء جميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، أثناء تكريم عدد من ضباط النظام ومجموعة من شبيحة (الجوية) التي تُسمى بـ “الطراميح” الذين ينحدرون من بلدة قمحانة في ريف حماة.

وقالت الصفحات الموالية للنظام أن اللواء الحسن كرم الضباط والعناصر الذين شاركوا في معركة فك الحصار عن مدينة دير الزور ومن بينهم العميد سهيل الحسن والعميد صالح العبد الله قائد أحد المجموعات التابعة لميليشيا النمر.

وهذه إحدى المرات النادرة التي يظهر فيها اللواء جميل الحسن أمام عدسات الإعلام، حيث لم يُسجّل أي ظهورٍ له منذ العام 2011رغم أنه يترأس أعتى الفروع الأمنية في سوريا.

وشارك شبيحة بلدة قمحانة في العديد من المعارك إلى جانب الميليشيات التي يقودها سهيل الحسن والمعروفة باسم مجموعة النمر، ومن بين المعارك التي شاركت فيها مجموعة شبيحة الطراميح اقتحام مطار الجراح بريف حلب الشرقي، بالإضافة لدخولهم إلى اللواء 137 بريف دير الزور بعد فك الحصار عنه.

وكان قائد هذه المجموعة التي ورثت عنه اللقب “وائل الصالح” المعروف بلقب “طرماح”، لقي مصرعه أواخر العام 2015 أثناء هجوم الميليشيات التي يقودها سهيل الحسن على مطار كويرس في ريف حلب الشرقي، وحينها كان “داعش” يحاصر العشرات من قوات النظام داخل المطار.

وخسرت مجموعة شبيحة الطراميح عدداً كبيراً من عناصرها نتيجة المعارك التي شاركت فيها ضد تنظيم داعش بريف حماة الشرقي وحمص الشرقي واقتحام اللواء 137 بريف دير الزور.

وظهرت المجموعات التشبيحية في بلدة قمحانة شمال حماة منذ بداية الثورة، حين قمعت مظاهراتٍ ضد النظام خرج فيها أبناء بلدتهم، قبل أن يحتويهم سهيل الحسن حين كان قيادياً في المخابرات الجوية بحماة ودعمهم بالمال والسلاح ليكون قبضته الضاربة ضد المدن والبلدات الثائرة في محيط بلدتهم قمحانة.