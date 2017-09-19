قاسم سليماني يهدد قادة الكرد لإيقاف استفتاء الانفصال

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توافد قادة عسكريون ودبلوماسيين من كل من إيران والولايات المتحدة على إقليم كردستان العراق في محاولة أخيرة لإقناع الأكراد الحليف افي الحرب ضد تنظيم داعش بتأجيل أو إلغاء استفتاء الاستقلال المقرر في 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير له إن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في العراق، وبريت ماكغورك، المبعوث الأمريكي الخاص المناهض لتنظيم داعش الذي يرافقه السفير الأمريكي، دوغلاس سيليمان، غادرا هذا الأسبوع بين بغداد وأربيل والسليمانية لإقناع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.

ونقل التقرير الذي ترجمته “عربي 21″، عن مصدر مطلع على لقاءات لاتحاد الوطني الكردستاني مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري قوله إن “كل من الإيرانيين والأمريكيين كانا متفقين على رفض الاستفتاء، وكرروا أنه لا ينبغي أن يحدث”.

كما نقلت كل من إيران والولايات المتحدة بشكل منفصل رسائل مماثلة لمسؤولي حركة “غوران” التي تعتقد بأنه ينبغي تأجيل الاستفتاء إلى أن يتم تأمين الدعم الإقليمي والدولي. وقال مسؤول في الحركة إنه عندما سرد اجتماعا مع السفير الأمريكي “لن نؤيدكم، وستكونون وحدكم”.

وقال ويشيار عمر، الذي كان جزءا من اجتماع وفد “غوران” مع الأمريكيين يوم 13 أيلول/سبتمبر، نقلا عن ماكغورك قوله “إن الولايات المتحدة تعارض 100 في المئة الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر الجاري”.

وكشف المصدر، عن رسالة قاسم سليماني التي حذر فيها كبار مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني، بالقول: “حتى الآن، اعترضنا على أي هجوم يقوم به الحشد الشعبي، لكنني لن أزعج القيام بذلك بعد الآن”.

وقال المصر “إننا ننظر فقط إلى مندلى في محافظة ديالى وما حدث هناك وهذه هي البداية”، مشيرا إلى “حادث 11 أيلول/سبتمبر الذي وصلت فيه مجموعة من أكثر من مئة مقاتل من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران إلى منطقة مندلى المتنازع عليها في محافظة ديالى، وأجبر رئيس المجلس البلدي الكردستاني على ترك وظيفته، وأعلن أن المدينة لن تدرج في استفتاء كردستان”.

وجاء الحادث بعد ثلاثة أيام من تحذير هادي العامري رئيس مليشيا بدر، بأن العراق سيبقى متحدا وإذا استمر استفتاء كردستان فان ذلك قد يخلق حربا أهلية في البلاد. وفي تحدي مباشر للأكراد، في 12 و 13 أيلول/سبتمبر على التوالي، ألغت مجالس المحافظات في ديالى وصلاح الدين خططا إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها داخل حدودها الإقليمية.

وبينما تعترض إيران والولايات المتحدة على الاستفتاء، يبدو أن منطقهما مختلفان. وتشعر واشنطن بالقلق من أن يؤدي الاستفتاء إلى إضعاف موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل الانتخابات العامة في نيسان/أبريل 2018. منطق الولايات المتحدة هو أن أي خسارة للعبادي ستكون مكسبا لإيران ومؤيديها – بما في ذلك الحشد الشعبي.

ومن ناحية أخرى، تشعر طهران بالقلق من أن يكون الاستفتاء حيلة أمريكية وإسرائيلية لخلق المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتعريض أمن إيران للخطر من خلال التأثير على سكانها الكرديين البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.

في السياق، قدّم مبعوث المنظمة الدولية للأمم المتحدة “يان كوبيس” مقترحاً لتأجيل الاستفتاء المزمع عقده في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وحسب ما جاء في الوثيقة التي قدمها كوبيس فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ”مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة، من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل”.

ويتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب “من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ”. في المقابل “تقرر حكومة كردستان عدم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر”.