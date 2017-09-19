بشار الأسد: سوريا بلد متجانس وليس متعايشاً… هناك فرق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

بعد المصطلح الشهير الذي أطلقه قبل نحو شهرٍ في أحد خطاباته حول “تجانس” المجتمع السوري، والتي قال فيها إن سوريا خسرت الكثير لكنها ربحت “مجتمعاً متجانساً”، قال بشار الأسد قبل يومين إن سوريا بلد متجانسٌ وليس معايشاً.

وأضاف بشار الأسد خلال لقائه مشاركين المشاركين في “اللقاء العام للشباب السرياني في سورية 2017” إن هناك فرق بين المصطلحين قائلاً “هناك فرق بين المفهومين، فالتعايش يعني القبول بالآخر على مضض، بينما التجانس فهو العيش الكامل دون تفريق، وسوريا مبنية عضويا على أنها متجانسة”.

وقال خلال اللقاء الذي حضره مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من المطارنة والرهبان: إن البعض يستهدف المسيحية في منطقتنا بهدف اختلال التجانس الذي نعيشه، ولتتقسم المنطقة الى دول طائفية ودينية لتتم شرعنة وجود الدولة اليهودية في فلسطين المحتلة، وهو ما لن يقبل به أي سوري، وفاء لدماء الشهداء التي سالت دفاعا عن سورية وكرامتها، ووحدتها وتنوعها.