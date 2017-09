حمزة رستناوي: كيف أصبحتُ مُتَّهما بجرائم قتل مُسلمي بورما !

حمزة رستناوي: جيرون

فجأة وجدتُ نفسي مُتَّهما بشُبهة المشاركة في مؤامرة قتل مُسلمي بورما، أو السكوت عن مجازر الابادة الجماعية التي تُرتكب بحقّهم!

منذ أيام نشرتُ قصيدة شعرية – غير سياسية- على صفحتي على الفيسبوك فكتب أحد الزملاء الأطباء المُتحمِّسين لمأساة الروهنغا التعليق التالي ” عذرا ، لم نجد لكَ بوستا أو تعليقا عن مأساة مُسلمي ميانمار! هل علمانيتُكمْ عوراء لا ترى إلا نقدَ الإسلام والمسلمين؟ “ فندمتُ وقلتُ في نفسي ” والله عيب عليك يا حمزة ! الناس تموتُ في ماينمار و أنتَ تقرض الشعر!

في نقاش آخر على الفيسبوك غير ذي صلة بالشرق الأقصى وبورما كتبَ صديق آخر و هو طبيب أيضا ” مازال العلمانيون العرب يستجدون الأعذار للإرهابيين البورميين.. يريدون محاولة تقديم المبررات أو التخفيف الاعلامي ، حقيقة مجازر ميانمار طرقت المسمار الأخير في نعش نزاهة العلمانية العربية ، خاصة أن حكومة ميانمار المجرمة نفسها لا تريد مبرّرات وهي تصرح بوقاحة انها تسعى للإبادة العرقية “ وأنا يا غافلْ ألَكْ الله ! لم أقدّم مبررات و لم أخفّف و لم أتعرّض لقضية بورما لا من قريب ولا من بعيد في كتاباتي !

لم أكد أفيق من صدمة الصديق الثاني ، حتى وجدتُ صديقي المهندس يكتب مُحرضا ومُتّهما العلمانيين العرب – وأنا أحدهم- على الواتس ” لماذا يُدافع العلمانيون عن البوذيين و اليزيديين ..الخ من المُسميات؟ لأنه يوجد بينهم قاسم مشترك وهو أنهم جميعا من صنع الانسان ، ولكن الدين هو من عند الله تعالى خالق الكون و الانسان .. إن الدين عند الله الاسلام ..لكن النصارى و اليهود حرّفوا ذلك ..والاسلام هو دين مشتق من اسم الله تعالى وهو السلام.. والآن يأتي علينا من أعدائنا من يتّهمنا بالإرهاب علما بأن المظلومين والمضطهدين في كل أنحاء العالم هم فقط المسلمين ” وقد وجد هذا القول صدى طيّبا عند صديقي الرابع – وهو طبيب – فتابع كاشفا حقيقة البوذية و البوذيين ” يختار البوذيين فتاتين عذراوتين بالقوة من عائلاتهم لتقديم قربان للإله ، ويذبحوهم و يوزعوا اللحوم على العائلات.. باللهِ عليكم هل ذرة واحدة من الانسانية لديهم.. الحمد لله على نعمة الاسلام الذي حرَّر المرأة و رفع قدرها ” طبعا لا تعليق! سوى أنّ المجتمعات العربية الاسلامية لم تتجاوز كونها مجتمعات كتاب مقدّس – وفقا للراحل محمد أرغون- وما زال الدين هو مصدر الشرعيّات والمعارف في مجتمعاتنا، و هذا يُحمِّل الدين ما لا يحتمل، ويظلم المجتمعات المسلمة قبل غيرها. انتهى الجانب الشخصي من المقال.

سأعرض لعدد من الملاحظات ذات الصِّلة بمواضيع مُسلمي ميانمار والعلمانية والمزاج العام للشارع العربي.

أولا- ما جرى ويجري بحق أقلّية الروهنغا المسلمة في ميانمار يشكّل جرائم ضد الانسانية، ينبغي وقفها وتتحمل حكومة ميانمار المسؤولية ذلك، وهذا موقف أظّنه بدهي وأخلاقي قبل أن يكون سياسيا وهو يستند إلى شرعة حقوق الانسان وضرورة احترامها.

ثانيا- إن ممارسات و تحريض الرهبان البوذيين في ميانمار ضد الأقلّية المسلمة ، يزعزع الصورة النمطية عن كون البوذية دين محبّة وسلام وتأمّل روحي ، هذه الصورة التي وصلتنا – كعرب- من خلال التراث البوذي المترجم وعبر الحضور السياسي العالمي الحيوي لشخصيات من قبيل الدالاي لاما، زعيم البوذيين في التبت . هنا ينبغي القول بأنّ البوذية – كأي عقيدة دينية أخرى- تتحوّى أو توجد بأشكال وصيغ اجتماعية وسياسية مختلفة، أكثر أو أقلّ حيوية ربطا بمعيار أولويات الحياة والعدل والحرية ، وهذا يشمل أيضا اليهودية والمسيحية و الاسلام وأي دين آخر.

ثالثا- لا أرى تعارضا بين الايمان الديني والعلمانية ، تستطيع أن تكون مُسلما صالحا أو بوذيّا صالحا ومع ذلك تعيش كريمة في دولة علمانية، فالعلمانية هي حياديّة الدولة تجاه عقائد مواطنيها ، هي فصل الدين عن السلطة السياسية واحترام عقائد المواطنين، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين.

رابعا- للمفارقة الشديدة – وعكس ما يسوّق الاسلاميون – تطبيق مبدأ علمانية الدولة في حالة ميانمار هو الحلّ لمشكلة الأقليّة المسلمة فيها ، فالعلمانية تضمن – دستوريا- عدم تميز الحكومة بين المواطنين على أساس الانتماء الديني ، وبالتالي مساواة المسلمين بالبوذيين من حيث حقوق المُواطنة واحترام حقوق الانسان. بالتالي يجب مطالبة حكومة ميانمار باحترام مسؤولياتها كدولة علمانية لا تميّز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي، حيث يوجد أيضا جانب عرقي و أثني لقضيّة الروهنغا

خامسا- السياسة هي فنّ المُمكن وأساسها لغة المصالح . ووقف مجازر الابادة واضطهاد الأقلية المسلمة في ميانمار لا يحتاج الى مواقف فردية تأخذ شكل فقاعات وغَضبات مضريّة ، بل يحتاج الى تدخل دولي فاعل يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبإمكان الدول العربية والاسلامية – نظريا- لعب دور ضاغط في ذلك ، ولكن هيهات كيف نطالب حكومات ضعيفة الوزن وذات سجل سيء في احترام حقوق الانسان واحترام مواطنيها بالتضامن والفعالية في قضية من هذا النوع!

سادسا- ينبغي وقف اضطهاد أقلّية الروهنغا المسلمة في ميانمار، فهذا واجب أخلاقي وانساني، و لكن علينا فهم تعقيدات وسياقات الصراع في ميانمار فهو صراع طويل الأمد، يعود للحقبة الاستعمارية البريطانية ومشاريع تقسيم القارة الهندية على أساس ديني وعرقي، و الصراع الداخلي في ميانمار ذو بعد عرقي و ديني ، بين بوذيين ومسلمين وكذلك بين غالبية تنتمي للعرق الصيني وأقلية الروهنغا التي تنتمي للعرق الهندي، وأثناء الحرب العالمية الثانية اصطف المسلمون مع الاستعمار البريطاني في مقابل اصطفاف البوذيين مع الاستعمار الياباني، وقد شهدت تلك الفترة مجازر متبادلة بين المجموعتين.

سابعا- إنكار وجود اضطهاد ومجازر إبادة بحقّ الأقليّة المسلمة في ميانمار هو موقف مناف لبرهان الحدوث وغير أخلاقي، صحيح أنّه يوجد الكثير الكثير من الصور والمفبركات الاعلامية تسوقّها شعبيا قوى الاسلام السياسي ، ولكن ذلك لا ينفي وجود اضطهاد ومجازر وتهجير بشهادة هيومن رايتش واتش، وكذلك منظمة العفو الدولية[1] ويُلاحظ أن غالب المثقفين العرب الموالين لأنظمة الاستبداد ومُدّعي العلمانية ( العلمانويين و ليس العلمانيين) ممن أنكروا مجازر ابادة الشعب السوري خلال السنوات الماضية هم أنفسهم يُنكرون اليوم مجازر ابادة شعب الروهنغا، تحت تأثير الاسلاموفوبيا، راجع مثلا مقال ايهاب عمر ” أسطورة الروهنغا المسلمين [2]

ثامنا – جماعات الاسلام السياسي وجماهيرها العُصابيون حول العالم لا يستطيعون تقديم أي شيء إيجابي لشعب الروهنغا المُضطهد في ميانمار، وأفضل شيء يقومون به تركهم وشأنهم. من المؤسف أن جماعات الاسلام السياسي المسلحة بدأت تنشط في ميانمار وقد نفّذت هجوما مسلحا على جيش ميانمار مؤخرا ، تبعه هجمات انتقام وإحراق قرى لأبرياء الأقلّية المسلمة هناك. إنّ تأجيج الصراع الديني في ميانمار و شبه القارة الهندية عموما، لن يفيد المجتمعات و الدول، وسيكون المسلمون هم الطرف الأضعف فيه خاصّة بعد تلطيخ سمعة المسلمين عالميا بأفعال طالبان وتنظيم القاعدة و داعش والعمليات الارهابية ، وكذلك هيمنة نمط الدول الاستبدادية الفاسدة أو الدولة الفاشلة على معظم خريطة العالم الاسلامي.

تاسعا- هل نتذكّر تدمير جماعة طالبان لتمثالي بوذا 2001 ؟! لقد كان أحد حلقات مسلسل الصراع الديني بين مسلمين وبوذيين ، حيث نقلت صحيفة ذي تايمز عن الملا عمر في 6 مارس 2001 قوله ” يجب أن يكون المسلمون فخورون بتحطيم الأصنام، ويجب حَمد الله أننا قد دمرناها لهم [3] وعمليا يدفع الضعفاء من الناس ثمن طيش المُتعصّبين، مثلما يدفع المواطن المسلم في بلاد الغرب ثمن أفعال المتعصّبين وعملياتهم الارهابية! لا أقول بأنّ مجازر الروهنغا هي بسبب تدمير تفجير طالبان لتمثالي بوذا، و لكنّه عامل في مشهد مُعقّد مختلط ، فالعقلية العنصرية هي نفسها في حالة طالبان و حالة حكومة ميانمار وحالة أي سلطة تدّعي امتلاكها جوهر ديني أو قومي متفوّق .

عاشرا- إنّ دخول جماعات الاسلام السياسي وجماهيرها العُصابية على خط أزمة الروهنغا ، سوف يؤدي إلى إبادة وتشريد البقية الباقية من هذا الشعب المسكين وبمباركة العالم والمجتمع الدولي، ولنا في أفغانستان الثمانينات والتسعينات ، وكذلك الثورة الليبية والسورية أكبر المُثل! فهل استطعنا نحن العرب المسلمين أو السوريين مساعدة أنفسنا حتّى نساعد مسلمي الروهنغا! من المُحزن أن تتحوّل مأساة شعب الروهنغا إلى عامل تفرقة بين السوريين أنفسهم في الغربة وأن تتحوّل إلى مادة للتجييش واستثارة الغرائز الدينية سلبا، بطريقة تزيدنا فرقة و تشرذما.

