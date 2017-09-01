بالصور… (تحرير الشام) تتقدم شرق حماة وتضع شروطاً لمن يريد مشاركتها المعركة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أحرزت هيئة تحرير الشام والفصائل المشاركة معها، اليوم الثلاثاء، تقدماً في معاركها بريف حماة الشرقي، في حين وضعت شروطاً لمن يرغب بمشاركتها ضمن المعركة.

وأفادت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من هيئة تحرير الشام، بسيطرة الأخيرة والفصائل المشاركة معها في معركة “يا عباد الله اثبتوا” على سبع قرى في ريف حماة الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وميليشياته، سقط خلالها قتلى وأسرى من الأخيرة بيد الهيئة.

ومن القرى التي سيطرت عليها غرفة العمليات (من الشعثة، والطليسية، والزغبة، وقصر المخرم، وتلة السودة)، وسط تكتكم من قبل الفصائل المشاركة في المعركة على النتائج.

ونشرت صفحات مقربة من الهيئة بياناً صادراً عن المكتب العسكري في قطاع حماة التابع للهيئة، موجه للراغبين بمشاركة الهيئة في معارك حماة.

وحدد البيان عدة شروط للراغبين بالمشاركة في معارك حماة، وهي أن تكون المجموعة جاهزة بعدتها وعتادها ومذخرة بالكامل، وإذا انتهت المعركة تخرج بنفس عدة الخيرة التي دخلت بها، مع جرد السلاح وتوثيقه.

كما اشترطت الهيئة على الراغبين بمشاركتها في المعركة، عدم استخدام واصطحاب الهاتف والنت إلى أماكن تجمع المقاتلين للضرورة الأمنية، كما أنه على المجموعة المشاركة السمع والطاعة لقائد المعركة والرجوع إليه في كل أمر.

وأشار البيان إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن تعويض السلاح في حال الضياع أو فقدانه نتيجة المعركة، وكذلك هي غير مسؤولة عن الآليات والمعدات المستخدمة ضمن المعركة في حال التضرر بالقصف أو الضياع.

وبالنسبة للغنائم، أوضح البيان أن المشاركين في المعركة يعاملون معاملة عناصر الهيئة، كما تتكفل الأخيرة بالجرحى وعلاجهم وكذلك بالقتلى وبالطعام والذخيرة أثناء المعركة.