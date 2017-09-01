قصف مكثف على جوبر وطيران الاستطلاع لا يغادر سماء الغوطة

عبادة الشامي: كلنا شركاء

جددت قوات النظام اليوم الثلاثاء قصفها المكثف على محور جوبر – عين ترما بالغوطة الشرقية على الرغم من دخول المنطقة في اتفاق “تخفيف التوتر” الذي ترعاه موسكو خلال الأسابيع الماضية .

وقال “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في الغوطة الشرقية إن النظام استهدف حي جوبر الدمشقي وخاصرته من الجهة الجنوبية عين ترما بالعديد من صواريخ أرض – أرض من نوع (فيل).

وتحدث مراسلنا عن سقوط العديد من قذائف المدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية للمنطقة مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الممتلكات والبيوت من دون وقوع إصابات بشرية.

القصف المكثف تزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع فوق سماء المنطقة.

ويقتسم السيطرة على الغوطة الشرقية التي تضم قرابة 400 ألف نسمة كل من فيلق الرحمن وجيش الإسلام الذين وقعا اتفاقين خلال الفترة الماضية ينصان على وقف العمليات القتالية لكن عشرات الخروقات جرت منذ تلك توقيع الاتفاق بحجة تواجد هيئة تحرير الشام على أرض المنطقة.

وقالت القناة المركزية لقاعدة حميميم وهي معرف غير رسمي تعليقا على اندلاع القتال في المنطقة واستهدافها بشكل متكرر “لا تعتبر الهجمات العسكرية التي تشنها الفرق العسكرية التابعة للقوات الحكومية شرق العاصمة دمشق انتهاكاً لاتفاق خفض التوتر“.

واحتجت القناة بأن ما أطلقت عليه “المجموعات المعتدلة لم تفِ بالتزاماتها حول إنهاء وجود المجموعات المتطرفة في مناطق خفض التوتر حتى الآن”، مشيرة إلى هيئة تحرير الشام التي تمتلك تواجدا ضئيلا في المنطقة.