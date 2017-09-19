جميل الحسن يكرّم شبيحته بشهادات روسية

حذيفة العبد: كلنا شركاء

بعد أكثر من ستّ سنوات عن الابتعاد عن عدسات الإعلام والعمل في الظل على رأس هرم المخابرات الجوية، ظهر اللواء جميل الحسن يوم أمسٍ الخميس أمام عدسات المصورين ليكرّم قادة الميليشيات التي تجندها المخابرات الجوية، إلا أن التكريم كان من نوعٍ مختلف.

مدير إدارة المخابرات الجوية كرّم قادة الميليشيات وكبار الضباط في إدارته بشهاداتٍ تكريمٍ روسيةٍ تقديراً لجهودهم في مكافحة “الإرهاب الدولي” رغم عدم وجود أيّ عنصرٍ روسي.

وحملت شهادة التكريم خطاباً من روسيا للقياديين الممنوحين لها، تقول فيه “أنتم الابن المخلص والشجاع لشعبكم، بشجاعتكم وبسالتكم في الصراع ضد الإرهاب الدولي”.

وحملت الشهادة التي سلمها جميل الحسن توقيع مسؤول روسي يدعى الجنرال “ميوب” ولم تتمكن “كلنا شركاء” من معرفة اسمه الكامل كونه مذكور رمزاً وليس اسماً صريحاً.

وحصل على تكريم جميل الحسن كل من كمال محمود قائد فوج “الحوارث”، وسامر إسماعيل قائد فوج “الحيدر”، وغسان نعسان السخني قائد مجموعة الطراميح، وجميعها مجموعات تشبيحية مكونة من عناصر مدنية بالأساس جندتها المخابرات الجوية لتخوض المعارك بقيادة العميد سهيل الحسن.