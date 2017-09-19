قتلى وجرحى لـ (جيش خالد) في مواجهاتٍ مع الثوار غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قُتل اثنان من عناصر جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، وأُصيب آخرون بجروح، في مواجهاتٍ مع كتائب الثوار جرت صباح اليوم الثلاثاء (19 أيلول/سبتمبر)، في ريف درعا الغربي، خسر خلالها جيش خالد عدة آليات.

وقال الناشط أحمد المصري، إن كتائب الثوار استهدفت فجر اليوم تحركات جيش خالد على محور تل (عشترا) وبلدة (عدوان) بريف درعا الغربي، وتمكنت من تدمير سيارة محملة برشاش من عيار (23 مم) لجيش خالد على محور تل (عشترا)، بالإضافة لتدمير آلية أخرى، إثر استهدافها بصواريخ حرارية.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء) أن استهداف تحركات جيش خالد من قبل كتائب الثوار أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الجيش وهما (موسى البرايدة ـ عمران المصري)، وإصابة آخرين بجروح.

وأشار إلى أن كتائب الثوار استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مواقع جيش خالد في بلدات (جلين ـ عدوان)، وذلك بالتزامن مع تحركات مقاتلي جيش خالد على هذه المحاور.