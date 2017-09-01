(داعش) يعلن مقتل 3 جنودٍ روس في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء (19 أيلول/سبتمبر)، مقتل ثلاثة جنودٍ روس، خلال المواجهات بين الطرفين قرب بلدة خشام في ريف دير الزور أمس.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بمقتل 3 عناصر من القوات الروسية خلال مواجهات يوم أمس قرب بلدة خشام في ريف دير الزور الشرقي. ونشرت الوكالة صوراً للقتلى الثلاثة، (نعتذر عن نشرها)، في حين لم يصدر عن روسيا أي تصريح بهذا الشأن بعد.

وكانت قوات النظام قد عبرت أمس نهر الفرات من جهة بلدة الجفرة التي سيطرت عليها أمس الأول باتجاه حويجة صكر، وباتجاه الضفة الشرقية للفرات، وسيطرت قرية مظلوم ووصلت أطراف بلدة خشام، قبل أن يشنّ التنظيم هجوماً معاكساً ويستعيد النقاط التي خسرها، ويكبّد قوات النظام وحلفاءها خسائر كبيرة.

وأشار “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، إلى أن قوات النظام وحلفاءها عبرت اليوم إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات من جهة “المريعية” وسيطرت على قرية “مراط” وأجزاء من بلدة “خشام” بريف دير الزور الشرقي وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف تنظيم “داعش”، على حد زعم المصدر.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين 9 أيلول/سبتمبر، عن مقتل جنديين روسيين أثناء مساندتهم قوات النظام في ريف دير الزور بقذائف أطلقها تنظيم “داعش” على مواقعهم، سبقها إعلان تنظيم “داعش” يوم السبت 3 أيلول/سبتمبر الجاري عن مقتل سبعة عناصر من القوات الروسية خلال مشاركتها قوات النظام في معارك ناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي.

ونشرت وكالة “أعماق” في شهر آب/أغسطس الماضي صوراً لجندي روسي، قالت إنه قُتل على أيدي (داعش) يعلن مقتل جنديٍ روسيٍ شرق حماة.