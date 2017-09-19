تقدم جديد لقوات النظام في البقعة المحاصرة شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم الثلاثاء (19 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على عدة مواقع لتنظيم “داعش” في المنطقة المحاصرة بريفي حماة وحمص الشرقيين، بعد معارك مع التنظيم.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام وميليشياته سيطرت اليوم على مناطق (رسم الطويل، وبيوت النزال، والقنطرة، وضهرة السطحية، وضهرة النزال) وعلى عدد من التلال ونقاط أخرى في ريف حمص الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأكد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، سيطرة قوات النظام وميليشياته على قرية “الشليشات” عند سلسلة جبال الشومرية في ريف حمص الشرقي، والتي تقع قرب قريتي “أم تين المعلق” و”النبيطية” اللتان سيطرت عليهما قوات النظام وميليشياته أمس الأول.

وفي ريف حماة الشرقي، أعلن “الإعلام الحربي” سيطرة قوات النظام وميليشياته على قرية “المعضمية” جنوب شرق بلدة “عقيربات”، عقب اشتباكات مع تنظيم “داعش”، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الأخير، بحسب المصدر.

ومن جهته، أعلن تنظيم “داعش” عطب دبابة لقوات النظام في قرية “خالد الهلال” في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي اليوم، بحسب وكالة “أعماق”.