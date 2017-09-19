بالأسماء والصور… النظام يخسر 3 ضباطٍ في معارك ريف حماة

صفوان أحمد: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم الثلاثاء (19 أيلول/سبتمبر)، ثلاثة ضباطٍ وعدداً من عناصر قوات النظام، لقوا مصرعهم في هجوم هيئة تحرير الشام والفصائل المشاركة معها، على مواقع قوات النظام في ريف حماة الشرقي.

وأحرزت هيئة تحرير الشام وكتائب الثوار، تقدماً في معاركها بريف حماة الشرقي، حيث سيطرت على عدة قرى، وسط اشتباكات عنيفة مستمرة مع قوات النظام وميليشياته.

وأكدت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من هيئة تحرير الشام، مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام، وأسر آخرين، في المعركة التي بدأتها الهيئة صباح اليوم.

وأفادت صفحة “أخبار مصياف” الموالية بمقتل ثلاثة ضباطٍ لقوات النظام خلال المواجهات مع هيئة تحرير الشام وكتائب الثوار شرق حماة، وهم:

– الملازم أول “محمد بسام سليمان”، من قرية جوفين/القدموس/طرطوس

– الملازم أول “إبراهيم معين مرسل”، من قرية ريحانة متور/جبلة

– الملازم “سلمان محمد سليمان”، من قرية النواطيف/القدموس/طرطوس

كما اعترفت الصفحات الموالية بمقتل عددٍ من عناصر قوات النظام، منهم:

– بسام عباس سلامه، من قرية الفان/حماة

– عمار نصر العلي، من قرية الفان/حماة

– عمار نصر المثلج، من قرية الفان/حماة

– علي الخليل، من قرية الزغبة/حماة

– قاسم حامد ونوس، من قرية المحروسة/حماة