جنبلاط: لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية السورية إلى سابق عهدها

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

قال رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” والنائب في البرلمان اللبناني، “وليد جنبلاط”، إنه من غير المقبول عودة العلاقات بين لبنان وسوريا إلى سابق عهدها من الوصاية.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، قال فيها: “اعترف بأن الدوزنة الجديدة مع الحريري تشوبها ثغرات موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقاً بعداً ذاتياً نحن بغنى عنه.

وأردف “لكن ومع المفارقات في دوزنة الملفات الحساسة مثل الكهرباء والبطاقات الممغنطة بالتراضي، فإننا لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية السورية إلى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل الى بدوزنة دقيقة ومدروسة مدركين الواقع بأن النظام حسن مواقعه، وهذا شأنه لكن لا بد من موقف موحد من العهد والوزارة في إرساء دوزنة مدروسة من الند إلى الند منعاً للانبطاحية المعهودة. في هذا الظرف الدقيق”، مضيفاً “وبالمناسبة وبكل هدوء بعيداً عن المزايدات هذا هو الحد الادنى المطلوب احتراما لشهداء مسيرة ١٤ اذار”.

وتأتي تصريحات جنبلاط على خلفية خلافات تشهدها الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بعودة العلاقة مع النظام، عقب حوار أجراه بعض ممثلي الحكومة اللبنانية مع وزراء في حكومة النظام في مواضيع اقتصادية مشتركة بين البلدين، وفي مسألة مكافحة “الإرهاب، وعودة اللاجئين السوريين.