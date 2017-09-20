يوسف صداقي: حلبة الكولوسيوم

يوسف صداقي: كلنا شركاء

قبل ما يقارب الألفي عام وعلى مقربة من تمثال من أحرق مدينة روما “الإمبراطور نيرون”، أقيمَ مدرجُ الكولوسيوم الذي اشتهر بالاستعراضات القتالية والتي ازهق خلالها أرواح ما يقارب النصف مليون مصارع غالبهم كانوا من العبيد أو المحكومين بالإعدام، قدموا قرباناً في سبيل إمتاع الأباطرة وشعوبهم. لكن في سبيل المال أو الشهرة سعى أفرادٌ أحرار لاحتراف المصارعة، ولأن المصارع كانت عندما تطأ قدماه الحلبة يُجردُ من امتيازاته كمواطن فقد لجأ المصارعون الأحرار للعب تحت اسم شخصٍ آخر، هو بمثابة وكيل أعمال في زمننا. الآن أنا المواطن السوري البعيد عن وطني أرى مصارعي بلادي يتنافسون في أرض تحولت إلى حلبة فيها يقتلون بعضهم و يستحضرون الوحوش من الدهاليز، في سبيل اللاشيء، فالموتُ هو النهاية الوحيدة على تلك الحلبة الخشبية. الجريح على أرض الحلبة يتولاه من يجهز عليه بتهشيم رأسه، ليتم بعدها سحلهُ خارجاً فيذبح للتأكد من موته، ثم ينقل إلى مقبرة المصارعين و يسجى كبطل حُر. لينطلق بعدها من كان وكيله (الداعم) في البحث عن مصارعٍ جديد ليقدمَ من خلالهِ المتعة للجمهور.

المصارعون السوريون وخلال السنوات الصراع الستة لم يستطيعوا إنتاج كيان نموذجي خاصا بسوريا، بل اقتصر الحراك على استيراد قوالب جاهزة، و ليتميز السياسيون السوريون في ما بينهم بطريقة تسوق تلك القوالب و من أي حليف، واستنفذت كل الإمكانيات البشرية والمالية في العمل على تطويع الكيان السوري بحيث يناسب تلك القوالب. حتى الحركات الإسلامية الشهيرة ومدعية الخبرة السياسية والفهم التاريخي،اعتاد الداعمين منها العودة في كل مرة معلنتا فشلا جديداً، ليتحول اللاعبون السياسيون السوريون إلى مريدين يقدمون فروض الطاعة للداعمين طمعا فيما خسر سلفهم وما يخسرون هم لاحقا.

لابد للمعارضة السورية الاقتناع بأن الإدارة الأمريكية وإن هدأت عواصفها الداخلية والدولية لا يبدو أنها ستلعب دورٍ أكبرَ من خلقها ل “مسمار جُحا” جديد، يؤرق رسم خطوط التحالفات، ويضمن لها الإشراف على تنفيذ مخططات الطاقة المتنافس عليها، عبر تثبيت ستة قواعد عسكرية تضم حوالي عشرة آلاف جندي، والعمل مع حليف محلي يعرف الأرض وماحولها، دون الحاجة إلى المعارضة التي أعماها التملق للدول الداعمة عن رسم مشروع سوري حقيقي.

روسيا تتحمل اليوم الضغط الأكبر، بسبب ما أوكل إليها لإيجاد مخرج للحرب السورية، ولتعيش منذ حينها تحت ضغوط دبلوماسية من جميع الأطراف، فهي اليوم ليست سعيدة بالتواجد الإيراني في سوريا، فهو يستفز إسرائيل المتوجسة على أمن حدودها، وايضا فان الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية اتحاد آسيوي، إيراني روسي تركي، يتحكم بتوريد الطاقة إلى أوروبا وشبه القارة الهندية.

في سوريا تتعامل روسيا مع إيران من باب المضطر لا الراغب، لأن ضمان حضورها في أوروبا لايمكن التضحية به في سبيل إرضاء إيران التي تجلب المتاعب في كل مكان. كما أن روسيا تسعى للتخلص من الضغوطات الممارسة عليها سواء من اسرائيل، السعودية وحتى الأردن، وما استعانتها بالقاهرة مؤخراً إلا دليل بحثها عن شريك يتحمل معها جزء من الأعباء، التي أهمها التعامل مع المعارضة السورية التي تعيش حالة توهان في الأمل الذي يوحي لها أن في الغيب شيء جميل يستحق حالة الإنتظار.

الغضب الإسرائيلي المعلن ضد التوسع الإيراني قرب حدودها لا يعني استعدادها والأردن لدخول معركة مباشرة يمكن ان يكون اول نتائجها المباشرة انهيار الاردن نفسها. كمان ان استهداف مواكب وتجمعات حزب الله بات أكثر صعوبة مع انتشار قيادات إيرانية في أغلب مقرات الحزب، وبالتالي فإن إصابة هدف إيراني هو الأمر الذي لا يريد حدوثه احد الآن.

قراءة هذه الأحداثٌ يجب أن تفتح عيون المعارضة إلى حقيقة أن استخدام مصادر بوليسية، واعتماد اجندات مبنية على تصورات سابقة هي أساليب لا يمكن لها أن تبني دولة لا مدنية ولا غير مدنية. بل إن ما يمكنُ تحقيقه من خلال وضع شراكة وطنية، تمثلُ طموحاً لخلق الإرادة الجمعية، بحيث لا يكون الهم هو السلطة، بل السوريون على أرض سوريا واحدة جامعة، والتكافل مع شركائك في الوطن ضمن مشروعٍ يضع الموانع والكوابح امام اصحاب الفكر العابر للحدود في كلا الاتجاهين، وعدم التساهل مع أي مشروع فردي يسهل التدخل الخارجي. هذا هو السبيل لبناء دولة مدنية حديثة، تحترم وترعى الخصوصيات المناطقية، الإيمانية والعرقية.

قيادات الداخل السوري عليها الاسراع في اعادة تكوين توجهها، عبر خطوات سريعة ومنطقية لتبني خطة عمل مشتركة تولد كياناً صلباً، بحيث تتحول من العمل المليشياوي إلى كتل عسكرية حقيقية تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون المدنية، ولتكٌون قوات سورية وطنية يمكن بها تطهير الأرض السورية من إرهاب الكيانات الغريبة العابرة للحدود، والانعتاق من التسلط التركي، ليستطيع بعدها تقديم طرح سياسي يؤخذ به.

إرهاصات الشرق الأوسط لن تعبد الطريق أمام سوريا للوصل إلى البر إلا في حال توحد الداخل السوري المعارض ضمن مكون سياسي وعسكري واحد جامع. وهو ما بات من الاحلام.

قوتين اثنتين فقط لهما القدرة على تقديم طرح سياسي سوري، النظام السوري الذي حافظ على شرعيته ضمن القانون الدولي وقوات سوريا الديمقراطية التي استطاعت فرض نفسها كشريك للتحالف الدولي.

ففي الوقت الذي كان موظفو سكرتارية المعارضة يبحثون في غوغل عن تصميم يمكن نسخه، عملت قسد على تصميم ثوبها الخاص بناءً على مقاسات الداخل السوري، لتصبح لاعباً محلياً قوياً في الحلبة السورية، تتلاقى عنده الشراكات وتحل معه وبه العقد.

واقع الحال لا يبرز إلا قسد ككيان مقابل للنظام السوري، فسوريا الديمقراطية اليوم قادرة على إدارة قوات عسكرية منظمة تعمل ضمن جسد سياسي واضح الرؤية ملتزم بأهداف تحالفه مع القوى الدولية، وهو تماما ما تحتاجه سوريا اليوم في معركة البحث عن الذات.