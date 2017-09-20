ميزة جديدة من واتساب تمكنكم من كسب المساحة على هاتفكم… كيف؟!

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تعمل النسخة التجريبية الجديدة من واتساب في منصة أندرويد على ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بكسب مساحة على هاتفك دون حذف كل ما هو ضروري. وقد كانت هذه الميزة متاحة على نظام التشغيل IOS لبعض الوقت.

وأدخلت واتساب في النسخة الجديدة قسم إدارة تخزين جديد في قائمة الإعدادات على أندرويد، وتقدم للمستخدمين لمحة عن تفكيك مفصل من المساحة التي تستهلكها الدردشات، بما في ذلك محتويات الوسائط مثل الصور والفيديوات والصور المتحركة. وهذه الميزة متاحة على نظام أندرويد الإصدار بيتا 2.17.340.

عند تثبيت الإصدار الجديد، توجه إلى الإعدادات ثم الى قائمة مستخدمي البيانات والتخزين ومن ثم انقر على استخدام التخزين. بعد فترة من الوقت، فإن التطبيق سيظهر كل محادثات الدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بك والمساحة التي اتخذتها كل دردشة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الميزة تظهر أي مجموعة قد اتخذت مساحة أكبر من الأخرى، مما يسهل لك تحديد ما يجب حذفه.