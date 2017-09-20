الإدارة الذاتية في مدينة عين العرب تستعد لافتتاح جامعة (كوباني)

زياد عدوان: كلنا شركاء

تستعد الإدارة الذاتية في مدينة عين العرب “كوباني” لافتتاح “جامعة كوباني”، والتي تضم ثلاث كليات، بالإضافة لستة معاهد كخطوةٍ أولية لافتتاح الجامعة التي تُعتبر ثالث جامعةٍ في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال سوريا.

وكشفت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية في مدينة عين العرب يوم الاثنين الماضي، عن انتهاء مشروع افتتاح الجامعة على أن يتم إعلان كامل التفاصيل خلال أسبوع، كما تتوالى التحضيرات لإكمال افتتاح قسم الهندسات بعد إنجازه خلال الأيام القادمة.

وتضم المعاهد الستة التابعة لجامعة “عين العرب” (معهد اللغة الإنجليزية، معهد اللغة العربية، معهد المعلوماتية، معهد الفنون الجميلة والرسم، معهد الموسيقى، ومعهد الرياضة)، على أن يتم اعتماد الكليات والمعاهد على شهادة منهاج الإدارة الذاتية وهي شهادات الثانوية العامة الصادرة عن الإدارة الذاتية.

وعقب إعلان الإدارة الذاتية في مدينة “عين العرب” افتتاح الجامعة الجديدة، واعتماد شهادات الثانوية الصادرة عنها، طرح العديد من الطلاب في مدينة “عين العرب” تساؤلاتهم عن قبول الجامعة للطلاب والطالبات المتقدمين للتسجيل ضمن الجامعة بعد إبراز شهادات الثانوية العامة الصادرة عن مديرية التربية والتعليم التابعة لحكومة النظام، الأمر الذي اعتبره بعض الطلاب والطالبات إجحاف بحقهم، بسبب عدم قبول الجامعة للطلاب والطالبات المتقدمين للتسجيل والحاملين شهادات الثانوية الصادرة عن النظام.

ولكن معظم التفاصيل ما زالت غير معروفة، وتُعتبر هذه الجامعة الثالثة التي يتم افتتاحها في مدينة “عين العرب” بعد جامعتي (عفرين، وروجآفا) في شمال سوريا.

وتستقبل الإدارة الذاتية في مدينة “عين العرب” نحو 35 ألف طالب وطالبة لدراسة المنهاج التعليمي الذي طرحته الإدارة الذاتية منذ عدة أسابيع، وسيتم اعتماد المناهج الدراسية الجديدة والمطبوعة بإشراف الإدارة الذاتية ليتم تطبيقها في المدارس التي تقع ضمن سيطرة الإدارة الذاتية شمال سوريا، والتي يبلغ عددها أكثر من 420 مدرسة في مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي.