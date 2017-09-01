أوجعهم صوتها فهددوها بالقتل… (الحرة وسام): تهديدات شبيحة النظام و(حزب الله) لن تُثنيني

وليد غانم: كلنا شركاء

تصاعدت حدّة التهديدات التي تصل إلى المعارضة السورية “ميسون بيرقدار” المعروفة بلقب (الحرة وسام)، من قبل أنصار النظام وميليشيا حزب الله، حتى وصلت إلى تهديدها بالتصفية، بعد أن عرّت رموز النظام وأبواقه الإعلامية والفنية، وأقلقتهم باتصالاتها.

ولم تقتصر التهديدات التي تصل “بيرقدار” من قبل أنصار النظام وميليشيا حزب الله عليها، بل شملت التهديدات بالقتل كافة أفراد عائلتها، وخاصة بعد أن استطاعت (الحرة وسام) حشد جمهورٍ غفيرٍ من المعارضين في مدينة فرانكفورت الألمانية، في الثاني من أيلول الحالي، في مظاهرةٍ حاشدةٍ مضادة للمظاهرة التي أعلن عنها مجموعة من الموالين للنظام في ألمانيا، وعلى إثر نجاح هذه المظاهرة والمساعي التي كانت ترمي إليها.

وقالت “ميسون بيرقدار” إنها تعرضت مؤخراً إلى تهديداتٍ متواصلة، ولا سيما في الأسبوع الأخير، ومن هذه التهديدات التهديد بتصفيتها وابنها “علي” الذي يقيم معها.

وأوضحت “بيرقدار” لـ “كلنا شركاء”، أن مصدر التهديدات هم من أنصار ميليشيا حزب الله والنظام، وتضمنت عباراتٍ وألفاظٍ مسيئةٍ جداً، ومن أولئك الذين يهددوني أحد أنصار حزب الله، يهددني منذ أكثر من عامين، وأحتفظ بتسجيلاته الصوتية التي يرسلها من أرقام مختلفة.

وأشارت (الحرة وسام) إلى أن رسائل التهديد التي تصلها لم تكن تقتصر على تهديدها بالقتل، بل كانت تحمل تلك الرسائل تهديدات من جماعة حزب الله إلى نساء السنة بشكل عام ونساء حلب بشكل خاص. موضحةً أنهم هددوا بأنهم سيتزوجون نصف نساء حلب التي يسيطر عليها النظام وميليشياته بما فيها حزب الله، ليُنجبوا منهنّ أولاداً شيعة، بحيث تتحول سوريا تتحول إلى بلد شيعي بقيادة بشار الأسد.

كما شملت التهديدات إهانةً للنساء السوريات بشكل عام، وتهديداً بإخراج أصحاب الأرض السنة من حماة ودير الزور، واستبدالهم بالشيعة.

ورافق هذه التهديدات محاولاتٌ منظمةٌ لتشويه سمعة “بيرقدار” وصورتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال بث معلوماتٍ غير صحيحةٍ عنها وعن حياتها الشخصية.

وتأتي هذه التهديدات في سياق حربٍ نفسيةٍ لإسكات (الحرة وسام) التي أرّقت رموز النظام باتصالاتها التي وصلت حتى القصر الجمهوري.

وردّت “ميسون” على تلك التهديدات مؤكدةً أنها لن توقف عزيمتها بل ستدفعها للاستمرار بنشاطها في تعرية النظام وجرائمه، وقالت: “وهل يشقى من خُلق حراً ولم يرضَ بالعبودية؟!”.

وتتهم المعارضة السورية النظام بشكل خاص بالوقوف وراء التهديدات التي تصلها، معللةً ذلك بأن اتصالاتها تزعج النظام، ولا سيما أن مسؤولين في حكومته أعلنوا استعدادهم لدفع ملايين الليرات مقابل إحضارها حيةً أو مية.

وهذه التهديدات ليست جديدة على “وسام”، فقد تعرضت لتهديداتٍ مماثلةٍ في العام 2014، وتم حينها تصفية شقيقها الوحيد “مازن بيرقدار” وسط دمشق، بعد استدعائه الى أحد الأجهزة الأمنية والتحقيق معه حول صلته بشقيقته.

وقالت “بيرقدار” إن عناصر من أمن النظام طرقوا باب منزل شقيقها “مازن” في حي المهاجرين بدمشق بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر من العام 2014، ودخلوا إلى المنزل عنوة وأطلقوا النار على رأس شقيقيها من الخلف، وبعد دقائق حضر ابنه فوجد باب المنزل مفتوحاً ووالده مضرجاً بدمائه.

وأشارت إلى أنها أرشفت كافة التسجيلات والتهديدات التي وصلتها، ويتم إيصالها إلى الأمن الألماني بشكل متتابع، مؤكدةً أن هناك متابعةً أمنيةً ألمانيةً مستمرة لقضية التهديدات.

وهذه الممارسات ليست جديدةً على النظام الذي أقدم بعد الانتهاء من مجازر حماة على تصفيه (بنان الطنطاوي) زوجة القيادي عصام العطار في منزلها بمدينة (آخن) الألمانية.