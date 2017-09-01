إيران تزيد دعمها المالي لـ(حزب الله) 4 أضعاف.. 830 مليون دولار!

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أوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن طهران زادت دعمها المالي لـ”حزب الله” إلى 830 مليون دولار سنوياً، من 200 مليون دولار كانت تخصصها للحزب عندما كانت خاضعة لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي.

ونقل موقع “24” عن الصحيفة قولها إن تقديرات الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أن طهران زادت موازنة الحزب أربعة أضعاف، وأنها تنفق على بعض المجموعات الفلسطينية الموالية لها في قطاع غزة بين 600 و700 مليون دولار سنوياً.

وأظهرت تقديرات الجيش الإسرائيلي أن 7 آلاف من أصل 22 ألف مقاتل من “حزب الله” شاركوا في الحرب السورية خلال السنوات الأربعة الماضية، وأن 2000 منهم قتلوا خلالها. وأكدت الصحيفة أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة في موازنة “حزب الله” تحققت بفعل الاتفاق النووي والإفراج عن ما لا يقل عن 100 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة.

إلى ذلك، صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيطرح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، 3 مقترحات للتعامل مع الاتفاق النووي، وهي إلغاؤه أو تعليق تنفيذه أو تعديله بشكل جذري.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أن ثمة خلافات كبيرة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبين نتانياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، حول كيفية التعامل مع الاتفاق النووي، وتشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة الحفاظ عليه.