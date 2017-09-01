نتنياهو: سنمنع إيران من إقامة قواعد بسوريا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتحرك لمنع إيران من إقامة قواعد عسكرية دائمة في سوريا سواء لقواتها الجوية أو البحرية أو البرية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه نتنياهو الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت أعمالها في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأميركية، وذلك بمشاركة العشرات من رؤساء الدول والحكومات.

كما تطرق نتنياهو إلى قضية الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وطالب بإدخال تغييرات على هذا الاتفاق للتخلص من البنود التي تزيل القيود على برنامج طهران النووي بمرور الوقت وإلا وجب إلغاؤه.

على صعيد آخر، أشاد نتنياهو بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال عبر بيان صدر عن مكتبه “في خلال تجربتي مع الأمم المتحدة الممتدة لأكثر من 30 عاما لم أسمع خطابا أكثر جرأة أو شجاعة منه”.

وكان خطاب ترمب قد تضمن تحذيرات شديدة اللهجة إلى كوريا الشمالية وإيران، كما أكد أن بلاده مصممة على سحق ما سماه “التطرف الإسلامي” وقال إن الوقت حان لفضح الدول التي تدعم جماعات متطرفة مثل القاعدة وحزب الله اللبناني.

جدير بالذكر أن نتنياهو التقى في وقت سابق الثلاثاء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وهو أول اجتماع بينهما منذ انتخاب السيسي رئيسا في 2014 وفق وكالة رويترز التي أضافت أن البلدين يجمعهما تنسيق أمني واسع.