إعلامي موالٍ يهنئ بعيد السنة العبرية… ماذا طلب من اليهود؟

زياد عدوان: كلنا شركاء

هنأ الإعلامي عامر دوار، التابع للإعلام الحربي ومراسل إذاعة المدينة اف ام الموالية للنظام، اليهود بمناسبة عيد السنة العبرية الجديدة، وتقدم بأحر الأمنيات أن يكون هذا العام هو بداية عودة اليهود إلى بلادهم.

وتابع الإعلامي عامر دوار عبر منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك “وإعادة فلسطين للعرب”، ونشر دوار المعايدة باللغتين العربية والعبرية.

وأبدى موالو النظام من متابعي الإعلامي دوار استغرابهم مما نشره الأخير، وقال أحدهم في تعليق له “أتمنى أن لا يبقى يهودي على وجه الأرض لأنهم سبب الفساد في الأرض”، بينما تمنى أحد المتابعين لصفحة دوار “أتمنى لهم اعصارا شديد يضربهم ويضرب كل من يحارب الامة الإسلامية”.

وهذا المرة الأولى التي يقوم أحد الإعلاميين التابعين للنظام بالتهنئة وتقديم التبريكات لليهود بمناسبة عيد السنة العبرية الجديدة، وهو ما جعل موالي النظام لا يستسيغون قيام الإعلامي بتوجيه التهنئة لليهود.

ويعد عامر دوار من الإعلاميين الذين شاركوا بتغطية جبهات القتال ومواكبة عناصر الشبيحة والميليشيات خلال فترة إعلان النظام وميليشياته السيطرة على مدينة حلب.