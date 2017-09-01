قوات النظام تشن هجوماً واسعاً على عين ترما بالغوطة الشرقية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

شنّت قوات النظام هجوماً عنيفاً على بلدة عين ترما المحاذية لحي جوبر الدمشقي حيث يصد مقاتلو فيلق الرحمن هذا الهجوم وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف المنطقة.

ويسعى النظام من خلال هجماته المتكررة على بلدة عين ترما لفرض الحصار على حي جوبر المطل على العاصمة حيث تعتبر عين ترما الخاصرة الجنوبية لحي جوبر الدمشقي.

وقال “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في الغوطة الشرقية إن قوات النظام مشطت الأبنية السكنية في بلدة عين ترما بالرشاشات والاسلحة الثقيلة بالتزامن مع الاشتباكات الحامية بين النظام وفيلق الرحمن.

كما صعّدت قوات النظام من قصفها على البلدة حيث أكد مراسلنا سقوط عدد من صواريخ أرض – أرض نوع (فيل) بالتزامن مع 5 قذائف من المدفعية الثقيلة .

مدينة حرستا لم تسلم من القصف حيث سقطت قذيفة مدفعية على حي سكني، في حين تعرضت بلدة حزة لقصف مماثل بالمدفعية إضافة لتمشيط الأبنية السكنية بالرشاشات الثقيلة.

مراسلنا تحدث أيضاً عن تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء الغوطة الشرقية في ظل المعارك المحتدمة.

وخلال الأسابيع الماضية وقع كل من فيلق الرحمن وجيش الإسلام اللذين يقتسمان السيطرة على الغوطة الشرقية اتفاقين ينصان على وقف العمليات القتالية لكن عشرات الخروقات جرت منذ تلك توقيع الاتفاق بحجة تواجد هيئة تحرير الشام على أرض المنطقة.