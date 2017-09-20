روسيا تضع المراكز الطبية والحيوية على رأس قائمة الأهداف في إدلب

إدلب – عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

تستمر اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي غارات الطّيران الحربي الرّوسي على ريف ادلب، واضعةً في أعلى قائنة أهدافها المنشآت الطبيّة ومراكز الدّفاع المدني، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

واستهدفت الغارات الجويّة اليوم بلدة جرجناز في الريف الشّرقي لمعرة النعمان متسببةً بمقتل خمسة أشخاص مدنيين بالإضافة إلى طفل نازح من داريا، والضحايا هم (آمنة زوجة عمار العكيل وعبد الرزاق عمار عكيل وعبد الله عمار العكيل وعمار أحمد عكيل وطفل نازح من داريا) وذلك بعد استهداف مزرعة دواجن. كما تسبّبت بوقوع العديد من الجرحى المدنييّن، ودمار كبير في منازل المدنيّين وممتلكاتهم.

وفي حديث لـ “كلنا شركاء” قال عبّاس الأسود المتطوع في الدّفاع المدني في الريف الجنوبي لإدلب إنهم أسعفوا العديد من المصابين في المشافي التي تم استهدفها بريف ادلب الجنوبي من قبل طيران الروس الحربي، وكانت معظم الغارات تستهدف النقاط الطبية والمشافي، وأمس تسببت الغارات الجوية بمقتل ممرضتين في مشفى التوليد في التّح وممرضين في مشفى معرزيتا، وحرائق كبيرة في مشفى التّوليد.

وأضاف الأسود لقد خرجت معظم المشافي في الريف الجنوبي لإدلب عن الخدمة، وذلك بسبب الاستهداف المباشر لها من قبل طيران الروس الحربي.

وتم تسجيل أكثر من مئة غارة جوية أمس على ريف ادلب واستهدفت مشفى التّوليد في بلدة التّح ومشفى قرب قرية معرزيتا، وكذلك مشفى الرحمة ومركز الدفاع المدني في خان شيخون، وكما تم استهداف مدرسة ابتدائية في قرية معرزيتا، وتسببت بوقوع ضحايا من الكادر التّمريضي ومدنييّن.

وكانت معظم الغارات الجوية تشنها مقاتلات حربية روسية، واستهدفت مناطق عديدة في الريف الجنوبي لإدلب، وكما تركّزت الغارات الجويّة على مدينة اللّطامنة وكفرزيتا ومورك في الرّيف الشّمالي لحماة.

بالتّزامن مع هذه الغارات تجري معارك عنيفة شمال شرق حماة، قرب قرية معان وقرى الطليسية والشعثة وقرى أخرى كانت تسيطر عليها قوات النظام، وكانت كتائب الثوار تقدّمت بعد تفجير عربة مفخخة في قرية معان شمال شرق حماة، ومعلومات عن مقتل عددٍ كبيرٍ من جنود النظام بعد التفجير، وسط تكتّم إعلامي من قبل الفصائل العسكريّة الثوريّة، التي تشارك في تلك المعارك، وتحذيرات من نشر أي خبر بخصوص المعارك في الريف الشمالي لحماة، إلّا عن طريق غرفة العمليّات.

ومع فجر اليوم الأربعاء عاودت الطّائرات الحربيّة الرّوسية استهداف عدّة مناطق في ريف ادلب الجنوبي، واستهدفت محيط قرية الفطّيرة وقرية كرسحا ومحيط قرية النقير وبلدة الهبيط.