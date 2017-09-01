إسرائيل تُسقط طائرة استطلاعٍ لـ (حزب الله) في الجولان

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن إسقاط طائرة استطلاع إيرانية تابعة لـ (حزب الله) كانت تحلق في سماء الجولان المحتل.

وقال “أفيخاي أدرعي” الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن الطائرة من انتاج إيراني وبتفعيل من حزب الله أقلعت من مطار دمشق الدولي وقامت بمهمة استطلاع في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان، مشيراً أنها لم تدخل أجواء فلسطين المحتلة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي فقد أطلق صاروخ «باتريوت» من منطقة صفد باتجاه الطائرة، وانطلقت بعده بوقت قصير عدة طائرات من سلاح الجو إلى الأجواء التي كانت تحلق فيها طائرة الاستطلاع.

وتابع أدرعي “تقرر اعتراضها بواسطة صاروخ باتريوت واحد الذي أصابها وأسقطها. حسب تقديرنا سقطت الطائرة في منقطة أحمدية في القنيطرة”.

وحذّر أدرعي من أن الجيش الإسرائيلي “لن يسمح بأي شكل من الأشكال بخرق واقتراب عناصر إرهابية إيرانية أو حزب الله أو ميليشيات شيعية أو جهادية إلى منطقة الحدود في الجولان، وسيتحرك في مواجهة أي تحرك لمثل هذه العناصر بشكل قاطع وواضح”.