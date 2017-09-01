وزير التربية يستعين بنظرية المؤامرة لتبرير سوء المناهج

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قال وزير التربية في حكومة النظام عن المناهج الجديدة التي طالتها انتقادات الموالين قبل المعارضين، وباتت السخرية منها حديث الشارع السوري مؤخراً، إن من بدأ هذه الحملة الإعلامية ضدها كانت صحيفة الشرقي الأوسط السعودية وأيضاً قناة العربية.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الشعب اليوم الأربعاء، بعد حديث اتهاماتٍ من أعضائه بأن “الأخطاء مقصودة وممنهجة لتخريب عقول الجيل القادم”.

واعتبر الوزير أن “الكثير انبرى لتوجيه الانتقادات والملاحظات لم يقرأ المناهج أو يطلع عليها”، معتبراً أنّ سيل الانتقادات ليست سوى حملةً إعلامية ممنهجة أعادت إلى الأذهان نظرية المؤامرة التي خرج بها بشار الأسد بعيد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمه.

وتساءل أحد أعضاء المجلس خلال الجلسة قائلاً “كيف يسمح بوضع قصيدة لشاعر إرهابي وما هو الهدف من قصدية طش طش؟ هذه الاخطاء الفادحة لها نتائج كارثية على الأطفال”.

مطالبات بالإقالة

وعلى عكس ما أدى وزير التربية هزوان الوز، فقد جاءت جلسة المجلس صبيحة بث تلفزيون النظام الرسمي وليس أي وسيلة إعلامية أخرى، برنامجاً تناول المناهج، وتلا المذيع خلالها مطالب تداولها موالو النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب بندها الأول بالإطاحة بالوزير وكل المسؤولين عن هذه المناهج.

وتنشر “كلنا شركاء” نصّ العريضة كما أوردها مذيع التلفزيون الرسمي، والتي جاءت رداً صريحاً وواضحاً على نظرية “المؤامرة” التي أخفى “الوز” نفسه وراءها:

إننا أبناء الشعب السوري العظيم الحريصونَ على وحدة ترابنا وكرامة أبنائنا وانطلاقاً من وفائنا لدماء شهدائنا الأبرار في الجيش العربي السوري والقوّات الرديفة نعلنُ رفضنا القاطع لما جرى ويجري في الغرف السوداء لتشويه الفكر السوريّ الأصيل وتخريب الطفولة الطاهرة.

كان ينبغي على الفريق الذي تولّى المهمّة الأطهر بعد مكافحة الإرهاب وهي تطوير المناهج أن يكون بحجم المسؤولية لكن للأسف خانوا الأمانة بل وأكثر من ذلك.

الكوارث الهائلة التي حدثت تدل دون أدنى شك أنها لم تكن هفوات كما قال وزير التربية بل تخريب مقصود وتلويث متعمّد لا نضعه إلا في خانة خيانة الأمانة الموضوعة في أعناقهم، والاستهتار بالشعب والدولة، لذلك نعتبر القرارات الجديدة لوزارة التربية لا تعنينا وهي محاولة منهم للهروب من محاسبة الشعب السوري لهم ونعتبر تشكيل لجان جديدة مؤلفة من ذات الأسماء المخرّبة وقاحة ما بعدها ولا قبلها وقاحة، حيث سيقوم السارق بالتحقيق بالسرقة والمخرّب بمحاسبة المخرّبين !،

لذلك نطالب بما يلي:

أوّلاً: إقالةُ وزيرِ التربية وتحميله كامل المسؤولية عن هذه المهزلة وتقديمه للمحاكمة.

ثانياً: إلغاء هذا المنهاج برمّتهِ لأنّهُ لا يعبّر عن الإرادة السورية ولا يمثّل تطلّعاتها إلى غدٍ أفضل ولا يتماشى مع انتصارات جيشنا السّوريّ المقدّس ولا يحترم دماء شهدائنا وأطفالنا الذي قتلتهم يد الغدر في مختلف بقاع الأرض السوريّة.

ثالثاً: إقالة رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج مع كامل الفريق الذي شاركه وتقديمهم للمحاكمة حيث تقرّر المحكمة من هو البريء ومن هو المذنب.

رابعاً: تحميل الموجه المختص بالمادة واللجنة المكلفة بمراقبة المنهاج ومن هو مسؤول عن ظهور قصيدة في مقرّر التربية الموسيقية لأحد الأعضاء السابقين في اتحاد الكتاب العرب، وهو الإرهابي ياسر الأطرش.

خامساً: تغريم الفريق المسؤول بتكلفة إلغاء المناهج لأن خزينة الدّولة ملكٌ للشعب السوريّ، ومن حقّ هذا الشعب وحده معرفة ما تم صرفه هدراً وتغريمهم.

سادساً: التّعويض على الفنّانين والشعراء والكتّاب الذي استعانت وزارة التربية بأعمالهم، دونَ إخبارهم ودون عقود واضحة ودون تعويضات ماليّة، التي نفترض سرقتها من قبل الفريق المذكور.

سابعاً: لواء الاسكندرون والجولان محافظتان سوريّتان غاليتان، لا نسمح لأحد أن يقتطعهما من الخرائط الجغرافيّة في المنهاج وفي غيره واقتطاعهما جريمة لا تغتفر.

ثامناً: نحترم الدّيانات السّماوية كلّها ونؤمن بها، لكنّنا نرفض إقحام التربية الدينية في المنهاج الدراسي ومنذ الصف الأول، لما في ذلك من نتائج كارثيّة خاصة في ظروف نحاول معها التأكيد على الهويّة المدنيّة ولا مساومة على علمانيّة الدولة حيث لكل المواطنين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات.

تاسعاً: نؤكّد انتماءنا إلى مسيرة “الإصلاح الإداري” التي بدأها السيّد رئيس الجمهورية العربيّة السّوريّة القائد المقاوم بشار حافظ الأسد، ونعتبر بياننا هذا تلبية لنداء السّيّد الرئيس.

عاشراً: يجب التأكيد على تنظيف مؤسّسات الدولة وتحريرها من الذين يتستّرون بموالاتهم ويندسون بين صفوفنا، وهو في حقيقة سلوكهم وأفعالهم مخرّبون رجعيّون يعيثون فساداً في بنية هذا الوطن العظيم.

لن نتراجع عن هذه المطالب العشرة إلى أن تتم تلبيتها، ونهيب بإعلامنا الوطنيّ المقاوم، وبمجلس الشعب أن يتبنّى مطالبنا هذه، وليعلم الجميع أننا لن نسكت ولن نبيعَ شهداءنا للفاسدين ولن نسلّمهم رقابنا.

عريضة باسم الشعب السوري المقاوم الصامد الشريف

باسم ذوي الشهداء الأبرار ورجال الله في جيشنا المقدس وقواته الرديفة