(تحرير الشام) تستنكر تصريحات الخارجية البريطانية حول تبعيتها للقاعدة

زيد المحمود: كلنا شركاء

أصدرت هيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء، بياناً تردّ فيه على تصريحات وزير الخارجية البريطاني أمس، أنها لن تتعامل أو تتواصل مع الهيئة لارتباطها بتنظيم القاعدة وقيامها بأعمال إرهابية.

وقالت “تحرير الشام” في بيانها الصادر عن قيادتها إنّها تستنكر هذه التصريحات التي “اتسمت بالبعد عن الحقيقة (…) وافتقادها للأدلة والبراهين” معتبرةً إياها تصبّ في صالح نظام بشار الأسد وتدعمه في وجه القوى الثورية.

وتابع البيان “الهيئة عرفت عن نفسها في أكثر من مناسبة بأنها جسم ثوري مجاهد مستقل لا يتبع أي جهة، هدفه الرئيس الدفاع عن أهل السنة في الشام”.

وطالبت “تحرير الشام” الحكومة البريطانية بـ “مزيد توثّق وتأكد حيال المعلومات التي تصلها والبعيدة عن الواقع”.

وجاء في بيان الهيئة “لقد عاش الشعب السوري سنين طويلة تحت ظل حكم نظام الأسد المجرم، فعانى الظلم والاستبداد، والقهر والعذاب، فكانت السجون ضريبة كل صاحب فكر مربد للحرية والكرامة، والقتل والمنفى لكل من يقول لا لهذا النظام ويقف بوجهه” مضيفاً “انتفض هذا الشعب بثورة مباركة بداية عام 2011 وانتفضت معه الآمال والأمنيات للتخلص من هذا النظام المجرم، ومن أجل بناء بلد يطمح له كل مسلم حر أبي، وهب الشعب مدافعاً عن نفسه وأرضه وماله”.