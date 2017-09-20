اغتيال قياديين في (تحرير الشام) ونجاة قائد (صقور الشام)

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

نجا القائد العام لألوية صقور الشّام “أبو عيسى الشيخ” من غارة جوية استهدفت مكان تواجده في جبل الزاوية، صباح اليوم الأربعاء، كما نجى القيادي في أحرار الشام “حسام سلامة” من غارة مماثلة، فيما قضى اثنان من قياديي هيئة تحرير الشام بعملية اغتيال طالتهما في إدلب.

وكانت غارات جوية روسية استهدفت ثلاثة مقرّات تابعة لصقور الشّام في جبل الزاوية، لدى تواجد القائد العام لألوية وكتائب صقور الشّام الشيخ “أبو عيسى الشيخ” وقائد قطّاع الجبل “أبو اصطيف سرحان” في المنطقة، أثناء جولة لهما على هذه المقرّات، التي استهدفها الروس بالقنابل الفراغيّة والعنقوديّة.

وكما استهدفت غارة جوية روسية أخرى منزل القيادي في أحرار الشام ” حسام السّلامة”، ونجى بأعجوبة مع عائلته، بعد استهداف المنزل منتصف الليل الماضي، وتسببت الغارة بدمار كبير في المنزل.

وفي شأن منفصل قُتل قياديان في هيئة تحرير الشام في مدينة ادلب، بعد استهدافهما من قبل مجهولين بالرصاص في شارع الكورنيش وسط المدينة، وهما “أبو يحيى التونسي وأبو سليمان المغربي” وهما من المهاجرين.

وكان الطيران الحربي الروسي تسبب بمقتل خمسة مدنيّين في وقت سابق اليوم جراء استهداف محيط بلدة جرجناز بقنابل فراغيّة، وقُتل شخصان اليوم أيضاً في بلدة جرجناز بعد استهدافها بغارات جوية بالقنابل الفراغية. فيما تابعت الطائرات الحربية الروسية استهداف عدّة مناطق بريف ادلب الجنوبي، وجبل الزاوية بغارات جوية لليوم الثاني على التوالي.