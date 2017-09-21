الروس يبدؤون بإعادة تأهيل البنى التحتية في السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

في زيارة هي الأولى من نوعها لمحافظة السويداء، زار عدد من الضباط الروس المرافق العامة ببلدة (عريقة) غرب السويداء، وذلك عقب جولات متعددة لضباط الروس على محافظة السويداء كانت تقتصر على توزيع المساعدات (العينية) على الأهالي.

الناشط خالد القضماني قال لـ (كلنا شركاء) إن عدداً من المهندسين العسكريين الروس زاروا صباح اليوم بلدة (عريقة) في غرب السويداء، وبأن الوفد الروسي توجه إلى البلدية، وقد قاموا بجولة على آبار المياه في البلدة والمركز الصحي وإحدى المدارس (الثانوية).

وأَضاف أن الضباط الروس قاموا بتصوير جميع هذه المرافق العامة، كما قدروا الأضرار التي لحقت بها، لتجهير لعملية الصيانة برعاية روسية.

وأشار القضماني إلى أن الجولة هي الأولى من نوعها من قبل القوات الروسية في محافظة السويداء، ففي مطلع العام 2016 بدأ الروس بالتنقل بين بلدات المحافظة وتوزيع السلال الغذائية، كما قاموا بزيارة عدد من الوجهاء ورجال الدين في المحافظة، وفي شهر تموز/يوليو الماضي بدأ الانتشار الروسي في ريف المحافظة الغربي وذلك عقب الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو في الجنوب السوري، فقد أفضت إلى انتشار القوات الروسية بكل من (برد ـ مطار الثعلة ـ المجدل ـ مطار خلخلة).