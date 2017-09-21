هذه الإختصاصات الجامعية تحولك إلى ثري!

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تحتاج دراسة بعض المجالات الى الكثير من الجهد والتركيز، في نفس الوقت من اللازم على كل طالب دراسة مستقبل المجال الذي يندمج فيه، ومعرفة بشكل مسبق اذا كان يحقق طموحاته المادية مستقبلا.. لذلك ما هي الاختصاصات التي تحولك إلى شخص غني؟

أجرت وكالة التوظيف “آرون واليس” دراسة جديدة، حللت من خلالها بيانات أغنى 100 شخص في العالم لمعرفة ما إذا كان هناك أي رابط بين حياتهم المهنية وتحقيقهم للثراء.

وتبين أن الطلاب الذين يدرسون الهندسة أو الأعمال التجارية في الجامعة هم أوفر حظا من أقرانهم ليصبحوا من أصحاب المليارات، وفقاً للدراسة. فقد وجدت أنه من أصل أغنى 100 شخص في العالم 22 منهم تخصصوا بالهندسة، وحلت إدارة الأعمال في المرتبة الثانية مع 16 من أصل 100.

أما اختصاصات أصحاب المليارات فهي بالتسلسل:

1- الهندسة

2- إدارة أعمال

3- المالية والاقتصاد

4- حقوق

5- علوم الكمبيوتر

6- الفن / تاريخ الفن

7- فلسفة

8- سياسة

9- الإنجليزية

10- التاريخ

11- علم الرياضيات

12- الطب

13- علوم فيزيائية

14- علم النفس

15 – ترجمة