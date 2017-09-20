(داعش) يستهدف قافلة مساعداتٍ إيرانيةٍ في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

ذكرت وسائل إعلامٍ تابعةٍ لميليشيا حزب الله اللبناني، أن تنظيم “داعش” استهدف اليوم الأربعاء، قافلة مساعداتٍ إيرانيةٍ عند وصولها إلى مدينة دير الزور.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله، بأن التنظيم استهدف قافلة المساعدات الإيرانية عند وصولها إلى مبنى المحافظة في مدينة دير الزور، بقذائف الهاون، ما أسفر عن جرح أحد الأشخاص وإلحاق أضرار مادية بمبنى المحافظة والأبنية المحيطة.

وأشار المصدر إلى أن قافلة المساعدات التي أرسلتها إيران إلى مدينة دير الزور، هي أول قافلة إنسانية غير سورية بهذا الحجم تصل إلى المدينة التي فُكَّ الحصار عنها حديثاً، وتضمُّ القافلة أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية، تحتوي على مواد غذائية متنوعة وألبسة وأدوية ومستلزمات دراسية وغيرها من المواد الضرورية.

وتشهد مدينة دير الزور ومحيطها اشتباكات عنيفة، في محاولةٍ من قبل قوات النظام وميليشياته طرد تنظيم “داعش” من المدينة، وأعلن التنظيم أمس الأول مقتل ثلاثة جنودٍ روس، خلال المواجهات بين الطرفين قرب بلدة خشام في ريف دير الزور.