أبرز الشعراء العرب الذين توفوا في سنٍّ مبكرة

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1- امرؤ القيس

من الأسماء الشهيرة للموت المبكر في الشعر الجاهلي امرؤ القيس الذي حارَ فيه النقاد والدارسون رغم سنوات عمره التي لم تتجاوز الـ 45 عاماً.

لُقّب بعدة ألقاب؛ أشهرها “الملك الضليل”، وكان من أجرأ الشعراء العرب وصفاً في العصر الجاهلي، ترك خلفه ديوان شعر ضم ما يقارب 100 قصيدة ومقطوعة.

اهتم القدماء بشعره واحتفوا به نقداً ودراسةً وتقليداً، كما نال إعجاب المحدثين من العرب والمستشرقين، فأقبلوا على طباعته منذ القرن الـ 19 في سوريا ومصر وفرنسا وألمانيا وغيرها من البلدان.

أشهر قصائده معلّقة طويلة يقول مطلعها:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ** بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوملِ

2- أمل دنقل

شاعرٌ مصريٌ ولد في العام 1940 بمحافظة قنا في صعيد مصر. استوحى قصائده من رموز التراث العربي، وقد كان السائد في هذا الوقت التأثر بالميثولوجيا الغربية عامة واليونانية خاصة، وأشهر قصائده “لا تصالح”.

صدرت لأمل دنقل ست مجموعات شعرية هي: “البكاء بين يدي زرقاء اليمامة” في العام 1969، و”تعليق على ما حدث” في العام 1971، و”مقتل القمر” في العام 1974، و”العهد الآتي” في العام 1975، و”أقوال جديدة عن حرب بسوس” في العام 1983، و”أوراق الغرفة” في العام 1983.

أصيب بالسرطان وعانى منه لمدة، وتتضح معاناته مع المرض في مجموعته “أوراق الغرفة 8” وهو رقم غرفته في المعهد القومي للأورام والذي قضى فيه ما يقارب الـ 4 سنوات، وقد عبرت قصيدته السرير عن آخر لحظاته ومعاناته وقد وقفت زوجته الصحافية عبلة الرويني إلى جواره حتى توفي في العام 1983.

3- أبو القاسم الشابي

شاعر تونسي ولد في سنة 1909 ورحل مريضاً بالقلب في 1934. عاش أبو القاسم الشابي حياة قصيرة ولكنها مليئة بالنشاط. أشهر قصائده: “ إرادة الحياة”.

حظي بألقاب كثيرة منها “شـاعر الحب والحياة”، و”شاعر الحب والثورة”، و”شاعر الحياة والموت”، “وشاعر التجديد في عصره”، و”شاعر الطبيعة” و”كاتب الخيال الشعري عند العرب”.

قال عنه الشاعر العراقي المعروف فالح الحجية في كتابه شعراء النهضة العربية : (هو شاعر وجداني و رغم صغر سنه شاعر مجيد مكثر يمتاز شعره بالرومانسية فهو صاحب لفظة سهلة قريبة من القلوب وعبارة بلاغية رائعة يصوغها بأسلوب أو قالب شعري جميل فهو بطبيعته يرنو إلى النفس الإنسانية وخوالجها الفياضة من خلال توسيعه لدائرة الشعر وتوليد ومسايرة نفسيته الشبابية في شعر جميل وابتكار أفضل للمواضيع المختلفة بحيث جاءت قصيدته ناضجة مؤثرة في النفس خارجة من قلب معني بها ملهما إياها كل معاني التأثر النفسي بما حوله من حالة طبيعية مستنتجا النزعة الإنسانية العالية لذا جاء شعره متأثرا بالعالمين النفسي والخارجي).