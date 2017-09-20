(قسد): سيطرنا على معظم مدينة الرقة والمعركة شارفت على النهاية

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلنت القيادة العامة لميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأربعاء (20 أيلول/سبتمبر)، أنها سيطرت على نحو 80 في المئة من مساحة مدينة الرقة، وذلك منذ الإعلان عن حملة (غضب الفرات) التي تهدف للسيطرة على المدينة، في السادس من حزيران الماضي.

وأفاد بيان للقيادة العامة لـ (قسد) نشرته على موقعها الرسمي، بأن قواتها بدأت في الأيام الخمسة الأخيرة حملة مباغتة استهدفت تحصينات “داعش” في الجبهة الشمالية للمدينة، وتقدمت من محور معمل السكر في شمال المدينة وسيطرت على كامل محيط الفرقة السابعة عشرة، وصوامع مدينة الرقة.

وأضاف البيان بأن (قسد) سيطرت أيضاً على أحياء (تشرين، الرميلة، الروضة) من مدينة الرقة، بالإضافة إلى المطحنة، وقتلت أعداد كبيرة من عناصر التنظيم في هذه الأحياء، واستولت على العديد من مخازن الأسلحة العائدة للتنظيم.

وأشار إلى أنه “مع استكمال تحرير الأحياء والمرافق آنفة الذكر، فإنه بإمكاننا القول إن ما نسبته ثمانون بالمئة من مدينة الرقة محررة، وقواتنا تستكمل تطهيرها من الألغام وتلاحق فلول الإرهاب فيما تبقى من مساحة المدينة والتي هي عبارة عن ساحات للمعارك والاشتباك مع المرتزقة”، بحسب البيان.

واعتبرت القيادة العامة لـ (قسد) أن إشعال جبهة شمال الرقة بعد طول مدة هدوئها، هو جزء من ملامح الخطة العسكرية العامة للسيطرة على الرقة بأقل الخسائر، “ونعتبرها من تفاصيل المراحل النهائية لحملة (غضب الفرات) والتي شارفت على النهاية وآذنت بأفول نجم أحد أبرز التنظيمات الإرهابية في سوريا، ونؤكد أننا مستمرون بملاحقة فلول الإرهاب بكل مسمياته”.