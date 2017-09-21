رياض سيف: لا نتدخل في شؤون الآخرين ولسنا طرفاً في الخلافات الداخلية

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، امس الأربعاء، إن سياسة الائتلاف تقوم على مبدأ عدم الانحياز أو التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وحلِّ كافة القضايا الخلافية بروح أخوية من خلال حوار وطني بين جميع الأطراف.

وحول ما نُسب بشأن دعم الائتلاف للاستفتاء في إقليم كردستان، أكد “سيف” في تصريح صحفي نشره موقع الائتلاف، أن “الائتلاف لم يتخذ أي توجه بهذا الصدد، على اعتبار أن القضية تخص العراقيين، وأن موقفنا هو احترام إرادتهم”.

وتأتي تصريحات رئيس الائتلاف، بعد أن نقلت شبكة “باس نيوز” عن نائب رئيس الائتلاف “عبد الباسـط حمو” قوله إن الائتلاف لن يعارض الاستفتاء في كردستان.

وأوضح سيف أن الائتلاف معني بالعمل على تحرير سوريا من نظام الاستبداد والجريمة، والحفاظ على وحدة ترابها وشعبها، وبناء دولة القانون والعدالة والمساواة لجميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومكوناتهم.