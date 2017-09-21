د. وليد البني:  إعادة إعمار سوريا و رحيل بشار الأسد

د. وليد البني: كلنا شركاء

كان ملفتاً تصريح وزير الخارجية البريطاني منذ أيام حول أن إعادة اعمار سوريا لن تبدأ الا بعد رحيل الاسد، وهو تصريح تكرر أكثر من مرة على لسان عدد من المسؤولين الغربيين، أي أن الغرب بشكل عام كما الدول العربية القادرة والحليفة للولايات المتحدة لن تشارك في اعادة اعمار سوريا الا بعد ضمان عدم سيطرة الاسد على آلية صنع القرار في سوريا.

يعتقد المحللون الغربيون أن الروس والايرانيون قد يستطيعون حماية الاسد من السقوط عن طريق تدخل قواتهم البرية والجوية لحمايته ، لكنهم سيكونون غير قادرين على ارساء الاستقرار في سوريا بدون عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب وإرساء نوع من المصالحة الاجتماعية بعدما تحولت الثورة السورية الى حرب أهلية مذهبية كانت نتيجتها حوالي نصف مليون قتيل، وأكثر من مليون معاق وجريح وحوالي عشرة ملايين بين لاجئ ونازح، فقد تركت هذه الحرب جراحاً عميقة في النسيج الوطني للمجتمع السوري.

حجم الدمار الذي لحق في المباني السكنية والبنية التحية لسورية يفوق قدرة الدولتين الداعمتين للاسد، وهما دولتين منهكتين أصلا بسبب هشاشة اقتصادهما وتخلفه، فهو اقتصاد يعتمد بشكل اساسي على النفط ذو الاسعار المتراجعة، وقد فاقم في ضعفه دخول الدولتين في حروب متعددة في ان واحد، فروسيا تقاتل في اكرانيا أيضا منذ سنوات ولها قوات في جورجيا والشيشان بينما تشارك ايران في حروب اليمن وسوريا والعراق وتعاني من انقسامات طائفية وقومية خطيرة .

تقدر مؤسسات دولية كلفة اعادة الاعمار في سورية بحوالي ثلامائة مليار دولار ، ويقول معظم الخبراء أن هناك أكثر من مليون مسكن قد تم تدميره تدميرا كاملا أو جزئيا ولم يعد صالحا للسكن كما ان خدمات المياه والكهرباء والصحة تضررت جدا. هناك بعض المدن في ارياف دمشق وحمص ومدن كالرقة او دير الزور أوبعض احياء حمص بلغت نسبة الدمار فيها أكثر من سبعين بالمئة، مما يعني أن اي عودة للاجئين والنازحين الى ديارهم تتطلب عملا سريعا ومكلفا لترميم واعادة اعمار ما يؤمن عودتهم الى منازلهم.

في ضوء كل ذلك فإن الحديث عن حلول سياسية قابلة للتنفيذ والاستمرار لن يكون واقعيا بدون خطة دولية لتمويل إعادة اعمار سريعة نسبيا في سوريا، الأمر الذي يتطلب جهدا عربيا ودوليا جبارا لتمويل هكذا خطوة ووضعها موضع التنفيذ.

عندما يكرر قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوروبا عموما كلامهم عن أن بقاء الاسد ما بعد المرحلة الانتقالية لن يخدم استقرار سوريا، فذلك لانهم يعلمون تماما ان لا أحد سيمول مشاريع لاعادة اعمار في سورية تحكمها مافيا فاسدة وقاتلة كمافيا عائلة الاسد وتهيمن على سياستها ايران ويتجول فيها مرتزقة نصر الله دون حسيب او رقيب.

عندما يعلن القادة الغربيون انهم لا يضعون رحيل الأسد قبل بداية المرحلة الانتقالية شرطا لأي حل سياسي فذلك لأنهم لا يريدون انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية قبل عملية الانتقال السياسي، لكن لا يجب أن يفهم من ذلك ابدا أنهم بياركون بقاء الاسد وعائلته والمافيا التي يقودها متحكمة بسوريا ومقدراتها ومصير شعبها ، لقد لخص السيد تيلرسون وزير الخارجية الامريكي ذلك في جملة قصيرة وهي ” ضرورة الرحيل المنظم لعائلة الاسد عن السلطة في سوريا”

ما قاله تيلرسون وما صرح به امس وزير خارجية بريطانيا وما اعلنه الرئيس الفرنسي ماكرون أمس حول جرائم الاسد وضرورة محاكمته في المحاكم الدولية وأردفه بأن فرنسا لا تعتبر رحيل الاسد شرطا للبدء في عملية الانتقال السياسي وكل ما كنا ولازلنا نسمعه من صناع القرار في اوربا والعالم حول اولوية مكافحة الارهاب والتنظيمات التكفيرية وضرورة تأمين خروج منظم لعائلة الاسد من السلطة يجب ان يجعل الصورة واضحة لدى السوريين وهي بتقديري كالتالي:

اولا: يجب ازلالة اي امكانية لوقوع سوريا في يد التنظيمات الاسلامية التكفيرية وبالتالي فإن الحرب على هذه التنظيمات وهزيمتها هزيمة نهائية هو الهدف الاول والأهم للمجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها في أوروبا والعالم ، وأن الاسد سيبقى في السلطة حتى القضاء على هذه التنظيمات ، وبالتالي اي وقوف في وجه تحقيق هذا الهدف هو تمديد لمأساة شعبنا ومعاناته وتمديد لبقاء الاسد في مكانه.

ثانيا: إمكانية استمرار عائلة الاسد في حكم سوريا الى ما بعد المرحلة الانتقالية غير واردة نهائيا، بعدما أصبح لدى المؤسسات الدولية وصناع القرار في العالم ما يكفي من الادلة التي تدينه كمجرم حرب، كما أن المؤسسات المالية الدولية لن تبدأ يتمويل اعادة اعمار سورية في ظل استمرار هيمنة نظام الاسد واجهزته على أجهزة الامن و مؤسسات صنع القرار الاقتصادي في سوريا.

ثالثا: عودة اللاجئين ومنع استمرار تدفقهم الى أوروبا يحتاج الى اعادة اعمار سريعة و إلى طمأنة هؤلاء اللاجئين والنازحين بأن اجهزة الاسد الامنية لن تعتقل ابنائهم وتعذبهم في اقبية سجونها حتى الموت كما جرى لاكثر من خمسين الف شاب سوري حتى الآن، وبالتالي لايد من قوة دولية بقرار اممي ملزم تضمن امنهم وتسهل عودتهم في المرحلة الانتقالية وهذا ما سيشجع الكثير من اللاجئين في دول الجوار وأوروبا على العودة.

لن تستقر سوريا وتصبح مكانا قابلا للعيش فيه بدون مشروع دولي لإعادة الإعمار وقوة دولية لضمان الامن في مرحلة انتقالية يصوت خلالها السوريون على دسنور يحكم حياتهم وينتخبون في نهايتها حكومة تعكس ارادتهم وتتولى ادارة بلادهم.